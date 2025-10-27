Arranca el día con mucha energía: la palabra que acompaña tu jornada

Particularmente el español, tiene más de 600 millones de hablantes nativos y no nativos distribuidos por el planeta. Este idioma, como otros tantos, nació del latín vulgar hablado en la península Ibérica. Con el paso del tiempo y por diversos procesos históricos, el español fue tomando la forma que hoy conocemos.

Dentro de sus varias curiosidades, este idioma destaca por sus largas palabras, su alfabeto particular con letras que en otras lenguas no existen, sus varios dialectos y acentos dispersos en el planeta; y su rica historia de cambio y transformación. Un idioma único que continúa creciendo y cambiando.

¿Qué significa la palabra "epifanía" y de qué manera acompaña tu jornada?

"Epifanía" es una palabra del idioma castellano que proviene originalmente del griego "epiphaínenin". Esta palabra se utiliza para describir todo tipo de revelación o manifestación divina que se experimenta cuando ocurre alguna aparición divina.

Particularmente es una palabra con índole religiosa y espiritual, pero que puede utilizarse de forma más cotidiana sin el peso de lo profético.

descubrimiento "Epifanía" es una palabra antigua, conocida y cargada de significado.

"Epifanía" comenzó a utilizarse por la iglesia cristiana primitiva para nombrar la adoración divina de los Reyes Magos hacia Jesús de Nazaret. Posteriormente, se asoció a otras epifanías o apariciones religiosas. Ya sabes qué significa, ahora solo debes descubrir cómo aplicarla en tu día.

Esta palabra del idioma español, con raíces griegas, puede ser utilizada como un sinónimo de iluminación frente a las pequeñas señales del día o un recordatorio de lo importante que es detectar las epifanías emocionales y prestar atención a lo que nos pasa interiormente.

Una palabra y algo más: 3 conceptos hermosos del idioma español

leer El español está lleno de palabras que pueden utilizarse como guía y acompañante.