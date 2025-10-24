Inicio Sociedad palabra
¿Qué significa?: la desconocida palabra francesa que puede acompañar tu día

Existen millones de palabras, de distintos idiomas, que puedes utilizar en tu día como guía e inspiración

Isabella Brosio
La palabra del día es una propuesta para comenzar con otras ganas y otras energías. 

La palabra del día invita a reflexionar, pensar y actuar durante el día con un concepto eje o guía. Una palabra no es un simple objeto de la lengua ni una mera unión de letras o sonidos.

Cada palabra es el resultado de un largo proceso histórico, de una mezcla de idiomas y una serie de transformaciones. Toda palabra trae uno o varios significados de acuerdo a su uso y apropiación.

El francés es una de esas lenguas antiguas y profundas, cargadas de términos complejos y únicos. En esta ocasión, la palabra del día es "tendresse". Continúa leyendo para descubrir qué significa.

hablar francés
Para descubrir qué significa cada palabra, hay que ir más allá de los significados lingüísticos.

Este idioma, como otros tantos, proviene del latín vulgar impuesto por los romanos a la Galia del siglo I a.C. El latín se fusionó con lenguas locales e idiomas germánicos, luego dela caía del Imperio Romano.

El francés se consolidó como lengua oficial y administrativa en 1539, cuando Francisco I creó una ordenanza que reemplazaba al latín de los documentos administrativos. Dentro de sus muchas curiosidades y datos interesantes, destacan los siguientes:

  • El francés tiene grandes influencias en el inglés. De hecho, el francés fue el idioma oficial de Inglaterra durante un periodo de tiempo entre 1066 y 1362.
  • El francés tiene un sistema numérico complejo que comienza a variar a medida que sube. Para contar y nombrar números se van sumando cifras.
  • El francés es el idioma de múltiples expresiones artísticas y literarias. En el siglo XVII se transformó en el idioma de la diplomacia en Europa.

¿Qué significa la palabra "tendresse" y cómo puedes utilizarla en tu día?

corazón en las manos
La sensibilidad es una cualidad que se trabaja y potencia diariamente.

"Tendresse" se puede utilizar para nombrar varios conceptos similares. Esta palabra significa "sensibilidad" o "ternura". Se utiliza para describir la dulzura interna, la bondad y la ternura por las pequeñas cosas de la vida.

¿Qué significa para tu día? Esta palabra nos invita a atravesar y vivir los momentos de sensibilidad. Esta característica y sentimiento es de suma importancia para conectar con los demás y con el mundo interior.

La palabra "tendresse" invita a trabajar la empatía y comunicación en los diferentes ámbitos, así como interpretar las propias emociones y sentimientos para actuar y trabajar con base en ellos.

Una palabra y algo más: 3 conceptos del idioma francés que puedes utilizar en tu día

escribir
Escribe en un diario o en el celular las palabras o frases que te pueden guiar en tu día.

  1. "Enflammé" describe un sentimiento o sensación de ardor. Se utiliza para nombrar un amor apasionado o una atracción desenfrenada.
  2. "Mon petit coeur" es una frase del idioma francés que significa "mi pequeño corazón".
  3. "Caliner": esta palabra describe el acto de abrazar con ternura y acurrucarse en un abrazo profundo.

