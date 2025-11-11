La tendencia en arquitectura y decoración se inclina por los espacios más acogedores y cálidos. Ya se sabe que la idea de los lugares fríos y completamente uniformes con el color blanco a la cabeza comienza a pasar de moda para ser reemplazada por una nueva tendencia de interiores.
Arquitectura y decoración: los colores tendencia que le dan calidez a los ambientes
Colores suaves y tonos tierra o arena inspirados en la naturaleza son la gran opción que se acomoda entre las tendencias para crear espacios cálidos. A despedirse de los ambientes totalmente blancos
En este cambio, muchos interiores de los hogares incorporan colores que remiten directamente a materiales y paisajes naturales. La intención de esta moda es construir una sensación de equilibrio entre tonos suaves marrones, tierra y arena que conviven perfectamente en la intimidad de tu casa pero sin saturarla.
Arquitectura y decoración: colores naturales, la nueva tendencia
Se avecina un cambio en la forma de pensar el color dentro del hogar. Los tonos que recuerdan a la arena, la arcilla, la piedra o la madera vuelven a cobrar protagonismo. Más allá de lo que se considera rústico, esta paleta se combina con muebles de líneas limpias, formas escultóricas y materiales nobles para lograr una imagen más moderna y cuidada.
En este sentido los beiges cálidos, ocres y verde oliva funcionan como base. Tienen una ventaja innegable: envejecen bien, lo que además genera continuidad entre distintos ambientes.
Para cortar con la uniformidad de los colores, se le pueden sumar acentos intensos. Por ejemplo azules profundos o rojizos cumplen ese rol y solo se aplican en algunas áreas como marcos, cuadros o una sola silla (un sutil detalle de decoración).
Una forma práctica de distribuir esta gama, según profesionales en decoración de interiores es la siguiente:
- 10% acentos llamativos (borgoña, azul oscuro, rojo quemado).
- 20% tonos medios (oliva, terracota).
- 70% tonos base (beige, arena, ocre).
La proporción detallada sirve para mantener equilibrio sin cargar demasiado los ambientes. En espacios pequeños, los tonos claros ayudan a ampliar el lugar, mientras que los acentos intensos pero puntuales le suman tu toque personal.
Lo destacable en realidad es elegir colores que te remonten a la naturaleza y te permitan sentirte cómodo dentro de la casa. Esta tendencia también puede incorporarse en textiles, objetos decorativos, alfombras y hasta vajilla.