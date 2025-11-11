Arquitectura y decoración: los colores tendencia que le dan calidez a los ambientes

En este sentido los beiges cálidos, ocres y verde oliva funcionan como base. Tienen una ventaja innegable: envejecen bien, lo que además genera continuidad entre distintos ambientes.

Para cortar con la uniformidad de los colores, se le pueden sumar acentos intensos. Por ejemplo azules profundos o rojizos cumplen ese rol y solo se aplican en algunas áreas como marcos, cuadros o una sola silla (un sutil detalle de decoración).

Arquitectura y decoración tendencia colores Colores naturales, oliva y tierra son los que predominan la decoración de interiores.

Una forma práctica de distribuir esta gama, según profesionales en decoración de interiores es la siguiente:

10% acentos llamativos (borgoña, azul oscuro, rojo quemado).

20% tonos medios (oliva, terracota).

70% tonos base (beige, arena, ocre).

La proporción detallada sirve para mantener equilibrio sin cargar demasiado los ambientes. En espacios pequeños, los tonos claros ayudan a ampliar el lugar, mientras que los acentos intensos pero puntuales le suman tu toque personal.

Arquitectura y decoración dormitorio colores 2 Los living en colores arena y piedra son la tendencia.

Lo destacable en realidad es elegir colores que te remonten a la naturaleza y te permitan sentirte cómodo dentro de la casa. Esta tendencia también puede incorporarse en textiles, objetos decorativos, alfombras y hasta vajilla.