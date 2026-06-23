Argentina construye el único mini reactor nuclear transportable de América Latina y su posiciona en la nueva era energética

Desde 1950, con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Argentina se convirtió en pionera en energía nuclear en América Latina. En la actualidad, la nación destaca por desarrollar tecnología propia que es capaz de exportar.
Uno de los proyectos más destacados en el último año es el desarrollo del CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares). Se trata de un reactor modular pequeño (SMR) diseñado en el país. Esto abre al país nuevas oportunidades en mercados internacionales.
Argentina y su apuesta por la tecnología nuclear de nueva generación
CAREM está enmarcado en el proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La simpleza de su diseño y su capacidad para ser construido en fábricas y luego transportado hasta el sitio de emplazamiento para su instalación final lo convierten en una propuesta de Argentina innovadora dentro del sector nuclear.
Según la página oficial del Gobierno argentino, este primer prototipo de diseño íntegramente argentino, basado en seguridad pasiva y arquitectura modular integrada, ha sido concebido como un producto tecnológico con propiedad intelectual y proyección hacia múltiples aplicaciones energéticas. Proyectando Argentina en América Latina.
Beneficios de este reactor
Esta clase de reactores se presenta como una de las principales opciones para la generación eléctrica de base, capaz de brindar grandes volúmenes de energía sin emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, aspecto fundamental en el proceso de transición energética que el mundo afronta para sustituir las fuentes de generación basadas en combustibles fósiles (principalmente carbón, gas y petróleo).
Las principales aplicaciones de esta tecnología son:
- Abastecimiento eléctrico a zonas alejadas de los grandes centros urbanos, permitiendo el diseño de redes eléctricas descentralizadas.
- Complemento de fuentes de energía renovable.
- Generación eléctrica para polos fabriles con alto consumo de energía o para alimentar plantas de desalinización de agua de mar.
- Aprovechamiento del vapor residual para diversos usos industriales o para alimentar redes urbanas de calefacción.