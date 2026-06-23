Argentina construye el único mini reactor nuclear transportable de América Latina y su posiciona en la nueva era energética

Uno de los proyectos más destacados en el último año es el desarrollo del CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares). Se trata de un reactor modular pequeño (SMR) diseñado en el país. Esto abre al país nuevas oportunidades en mercados internacionales.

Argentina y su apuesta por la tecnología nuclear de nueva generación

CAREM está enmarcado en el proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La simpleza de su diseño y su capacidad para ser construido en fábricas y luego transportado hasta el sitio de emplazamiento para su instalación final lo convierten en una propuesta de Argentina innovadora dentro del sector nuclear.