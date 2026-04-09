Árbol limonero: por qué recomiendan colocar pétalos de rosas en su tierra y para qué sirve

Dos de los más importantes son el potasio y el magnesio, fundamentales para que el árbol desarrolle frutos más grandes y jugosos. También, estos previenen el amarillamiento de las hojas.

Además, colocar una serie de pétalos de rosas en la tierra del limonero funciona como un acolchado o mulching. Los beneficios de esto son la retención de humedad y la regulación del PH del suelo.

limonero, hojas.jpg Este truco casero puede solucionar los problemas en las hojas de tu limonero.

Para que este truco sea efectivo, es vital utilizar pétalos de rosas que no hayan sido tratados con pesticidas químicos, y simplemente espárcelos alrededor del árbol limonero. Con el tiempo, notarás que la naturaleza hace su trabajo.

Cada cuánto regar el árbol limonero en otoño

El riego del limonero en otoño es un tema de equilibrio. A medida que las temperaturas bajan y los días se acortan, el árbol entra en una fase de menor actividad metabólica, por lo que sus necesidades de agua disminuyen respecto al verano.

En otoño, la regla general es regar cada 7 a 10 días. Sin embargo, esto depende totalmente de tu clima local y del tipo de suelo. En climas húmedos, puedes suspenderlo si las lluvias son constantes.