Árbol limonero: cómo evitar que se pudran sus raíces usando un poco de canela en polvo

Tener un árbol limonero en el jardín o en una maceta es el sueño de muchos amantes de la naturaleza. Sin embargo, este cítrico, en muchas ocasiones, es muy sensible radicularmente hablando, algo que se produce por cosas como el exceso de riego o un drenaje deficiente.
Por fortuna, y siendo este un truco de jardinería casero que no todas las personas tienen en cuenta, puedes fortalecer las raíces del árbol y evitar este problema a través del uso de la canela en polvo.
Cómo evitar la pudrición de las raíces del limonero usando un poco de canela
Si notas que las hojas de tu cítrico se vuelven amarillas o que el tronco se siente blando en la base, es momento de actuar siguiendo estos pasos:
- Inspección y limpieza: si el árbol está en maceta, extráelo con cuidado. Si está en suelo, retira la tierra superficial hasta exponer las raíces principales.
- Poda sanitaria: con herramientas desinfectadas, corta todas las raíces que tengan un aspecto viscoso o color oscuro.
- Aplicación de canela: espolvorea generosamente canela en polvo sobre las raíces sanas y, especialmente, sobre los cortes realizados. Esto actuará como un "escudo protector" contra nuevos ataques fúngicos.
- Sustrato renovado: replanta tu limonero utilizando una mezcla nueva que incluya perlita o arena para asegurar que el agua no se estanque nuevamente.
No hace falta esperar a que el árbol esté enfermo para usar este truco. Muchos expertos recomiendan añadir una cucharadita de canela en el agua de riego una vez al mes durante las épocas de lluvia.
Además de fortalcer las raíces del árbol, el uso de la canela en polvo ayuda a mantener el árbol limonero libre de plagas dañinas, como hormigas y pulgones.
El poder oculto de la canela en la jardinería
La canela no es solo una especia aromática para postres; es un potente fungicida y bactericida natural. Contiene un compuesto llamado cinamaldehído, que inhibe el crecimiento de hongos patógenos que afectan a las raíces y al desarrollo de algunos árboles y plantas.
Al aplicar este ingrediente, no solo estás protegiendo al árbol, sino que también estás fomentando una cicatrización rápida si has tenido que realizar podas de emergencia en las zonas afectadas.