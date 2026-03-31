Árbol limonero: cómo evitar que se pudran sus raíces usando un poco de canela en polvo

Inspección y limpieza: si el árbol está en maceta, extráelo con cuidado. Si está en suelo, retira la tierra superficial hasta exponer las raíces principales.

si el árbol está en maceta, extráelo con cuidado. Si está en suelo, retira la tierra superficial hasta exponer las raíces principales. Poda sanitaria: con herramientas desinfectadas, corta todas las raíces que tengan un aspecto viscoso o color oscuro.

con herramientas desinfectadas, corta todas las raíces que tengan un aspecto viscoso o color oscuro. Aplicación de canela: espolvorea generosamente canela en polvo sobre las raíces sanas y, especialmente, sobre los cortes realizados. Esto actuará como un "escudo protector" contra nuevos ataques fúngicos.

espolvorea generosamente canela en polvo sobre las raíces sanas y, especialmente, sobre los cortes realizados. Esto actuará como un "escudo protector" contra nuevos ataques fúngicos. Sustrato renovado: replanta tu limonero utilizando una mezcla nueva que incluya perlita o arena para asegurar que el agua no se estanque nuevamente.

canela polvo.jpg La canela en polvo tiene propiedades beneficiosas para las plantas.

No hace falta esperar a que el árbol esté enfermo para usar este truco. Muchos expertos recomiendan añadir una cucharadita de canela en el agua de riego una vez al mes durante las épocas de lluvia.

Además de fortalcer las raíces del árbol, el uso de la canela en polvo ayuda a mantener el árbol limonero libre de plagas dañinas, como hormigas y pulgones.

El poder oculto de la canela en la jardinería

La canela no es solo una especia aromática para postres; es un potente fungicida y bactericida natural. Contiene un compuesto llamado cinamaldehído, que inhibe el crecimiento de hongos patógenos que afectan a las raíces y al desarrollo de algunos árboles y plantas.

Al aplicar este ingrediente, no solo estás protegiendo al árbol, sino que también estás fomentando una cicatrización rápida si has tenido que realizar podas de emergencia en las zonas afectadas.