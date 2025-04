Árbol genealógico: cómo afecta a nuestra vida los secretos familiares del pasado

Quizás te has encontrado viviendo situaciones que no comprendes o que, aparentemente, no tienen relación con el contexto en el que vives. Es posible que lo que experimentas sea un eco de lo que tus antepasados vivieron. Es allí donde las experiencias y los secretos familiares se transmiten de generación en generación, indistintamente si son expresadas verbalmente o no.

¿Qué es la psicogenealogía y cómo interpreta el árbol genealógico?

Secretos familiares (1).jpg

La psicogenealogía, popularizada por autores como Anne Ancelin Schützenberger y Alejandro Jodorowsky, analiza los vínculos invisibles entre los miembros de una familia. A través del árbol genealógico, se identifican patrones repetitivos, traumas no resueltos, fechas significativas y silencios heredados que pueden influir en decisiones, relaciones y enfermedades.