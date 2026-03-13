Apareció una culebra en el centro de Mendoza y generó terror en los vecinos

Se trata del local Ortopedia San Jorge de la calle Rioja al 1052, cuando, según testimonios que estuvieron en el momento de la aparición de la serpiente, todo ocurrió derrepente: "la culebra apareció en el techo del negocio y comenzó a balancearse como un péndulo desde un foco de luz".

Los gritos, la desesperación y el terror surgieron cuando la serpiente cayó cerca de una de las mujeres que se encontraban en el ingreso del local. No es la primera vez que esto ocurre en el centro de Mendoza, y es que en octubre, en el cruce Rioja y Pasaje Babilonia, atraparon otro reptil.

¡Sorpresa en el centro mendocino! Apareció una serpiente en la puerta de un local ubicado en Rioja, entre Garibaldi y Alem. Jorge, uno de sus dueños dijo: "Llamamos inmediatamente a la Dirección de Fauna. Nos dijeron que es una culebra, no venenosa".

La situación se resolvió horas después, cuando la policía rural se hizo presente para llevarse a la culebra, para luego examinar su estado de salud y liberarla en una zona adecuada para la especie. El operativo se realizó con cautela para no dañar al animal y garantizar la seguridad de los curiosos que se amontonaban en la vereda para registrar el momento con sus celulares.

Se viralizaron dos videos en el que se podía ver este reptil en la ortopedia del centro mendocino, y otro en el que la policía rural se llevaba a la serpiente.