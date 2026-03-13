Apareció una culebra en el centro de Mendoza y generó terror en los vecinos

Ni el temblor generó tanto miedo en los vecinos de la calle Rioja de Ciudad de Mendoza como si lo hizo una serpiente que estaba dando vueltas por el frente de un negocio. La culebra generó terror en los vecinos luego de que advirtieran la presencia del reptil, como también el gran tamaño que tenía, aunque nadie sabe cómo llegó a este lugar.
A través de dos videos se conoció una grave y peligrosa situación que tuvo lugar en la calle Rioja al 1052, pleno centro de Mendoza, durante la tarde del jueves. Los vecinos, luego de contener el miedo que generó la culebra, lograron encerrar a la serpiente en una caja, hasta que se hizo presente un equipo de la policía rural para llevarse al reptil y trasladarlo a un lugar adecuado para su resguardo.
Terror en el centro de Mendoza: gritos y desesperación por una serpiente
Comerciantes y clientes de un conocido local céntrico vivieron momentos de extrema tensión cuando descubrieron que no estaban solos: una serpiente de un tamaño grande se desplazaba por el interior del comercio. Se dio cerca de las 17 horas del jueves, en una ortopedia de pleno centro de Ciudad de Mendoza la cual fue escenario de este hecho inédito.
Se trata del local Ortopedia San Jorge de la calle Rioja al 1052, cuando, según testimonios que estuvieron en el momento de la aparición de la serpiente, todo ocurrió derrepente: "la culebra apareció en el techo del negocio y comenzó a balancearse como un péndulo desde un foco de luz".
Los gritos, la desesperación y el terror surgieron cuando la serpiente cayó cerca de una de las mujeres que se encontraban en el ingreso del local. No es la primera vez que esto ocurre en el centro de Mendoza, y es que en octubre, en el cruce Rioja y Pasaje Babilonia, atraparon otro reptil.
La situación se resolvió horas después, cuando la policía rural se hizo presente para llevarse a la culebra, para luego examinar su estado de salud y liberarla en una zona adecuada para la especie. El operativo se realizó con cautela para no dañar al animal y garantizar la seguridad de los curiosos que se amontonaban en la vereda para registrar el momento con sus celulares.
Se viralizaron dos videos en el que se podía ver este reptil en la ortopedia del centro mendocino, y otro en el que la policía rural se llevaba a la serpiente.