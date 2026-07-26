Después de varios días de angustia, apareció Iara Ayelén Duprat, la adolescente de 17 años que era buscada en Corrientes y por la cual se había activado el Alerta Sofía.
Apareció Iara Duprat, la adolescente de 17 años que era buscada en Corrientes
Las fuerzas de seguridad y la Justicia confirmaron que la adolescente Iara Ayelén Duprat apareció. Era buscada desde el viernes
El Alerta Sofía es un protocolo nacional que se activa por parte del Ministerio de Seguridad para multiplicar el alcance del operativo de búsqueda.
Iara había sido vista por última vez el viernes en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá. Su familia radicó la denuncia formal ante la Comisaría de la Mujer y el Menor local al no poder restablecer el contacto con ella, dándose inmediata intervención a la Justicia.
La madre de la adolescente, Alejandra, le aseguró a diversos medios nacionales que el pasado viernes Iara se había ido a encontrar con su novio de 37 años para ir a Felipe Yofre, un pueblo cercano. El hombre, que está en pareja con la chica desde hace un año, quedó demorado y colabora con las autoridades.
¿Dónde se encontró a Iara Ayelén Duprat?
“Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, había contado la madre de Ayelén. “La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”, sumó.
Alejandra aseguró que su hija llegó a encontrarse con su novio y que él "habría querido llevársela a Brasil". Sin embargo, la madre sostuvo que el hombre está a disposición de la Justicia y que era indagado por estas horas.
Alerta Sofía: ¿Cómo colaborar con la búsqueda y aportar datos?
Las fuerzas policiales y los organismos gubernamentales utilizan el Alerta Sofía para poder solicitar cualquier aporte que la comunidad pueda brindar de manera urgente. Cualquier dato o imagen puede ayudar a reconstruir los últimos pasos de las personas buscadas o indicar su paradero.
Quienes cuenten con información útil de cualquier persona desaparecida, pueden comunicarse de inmediato con la Línea 134, un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas del día a nivel nacional. También es posible dar aviso a las dependencias policiales locales a través de los números de emergencia 911 o 101.
En pocas palabras
- Aparición de Iara Duprat: La adolescente de 17 años, Iara Ayelén Duprat, fue localizada tras activarse el Alerta Sofía en Corrientes.
- Circunstancias de la desaparición: Iara fue vista por última vez yendo a encontrarse con su novio de 37 años en Felipe Yofre, quedando este demorado.
- Protocolo de Alerta Sofía: El protocolo nacional busca multiplicar el alcance de los operativos y solicita la colaboración ciudadana a través de la Línea 134 o emergencias policiales.