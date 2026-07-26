Apareció Iara Duprat, la adolescente de 17 años que era buscada en Corrientes

La madre de la adolescente, Alejandra, le aseguró a diversos medios nacionales que el pasado viernes Iara se había ido a encontrar con su novio de 37 años para ir a Felipe Yofre, un pueblo cercano. El hombre, que está en pareja con la chica desde hace un año, quedó demorado y colabora con las autoridades.

Policía de la provincia de Corrientes.

¿Dónde se encontró a Iara Ayelén Duprat?

“Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular”, había contado la madre de Ayelén. “La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal”, sumó.

Alejandra aseguró que su hija llegó a encontrarse con su novio y que él "habría querido llevársela a Brasil". Sin embargo, la madre sostuvo que el hombre está a disposición de la Justicia y que era indagado por estas horas.

Alerta Sofía: ¿Cómo colaborar con la búsqueda y aportar datos?

Las fuerzas policiales y los organismos gubernamentales utilizan el Alerta Sofía para poder solicitar cualquier aporte que la comunidad pueda brindar de manera urgente. Cualquier dato o imagen puede ayudar a reconstruir los últimos pasos de las personas buscadas o indicar su paradero.

Quienes cuenten con información útil de cualquier persona desaparecida, pueden comunicarse de inmediato con la Línea 134, un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas del día a nivel nacional. También es posible dar aviso a las dependencias policiales locales a través de los números de emergencia 911 o 101.