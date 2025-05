anses, jubilados, pensionados, beneficios.png

ANSES sorprende a los pensionados que cobran con aumento y bono a partir del viernes 9 de mayo

ANSES confirmó que en mayo los pensionados recibirán un aumento de 3,73%, porcentaje que toma la Administración Nacional de Seguridad Social de la inflación que dio a conocer el INDEC sobre marzo. De esta manera, el haber mínimo pasó a ser de $296.481,74 más el bono de $70.000.

Hay que remarcar, que dentro de las Pensiones No Contributivas el bono le corresponde solamente a las beneficiarios de las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos y a la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez. Como así también le corresponde a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Con el aumento del 3,73% más el bono de $70.000, cada pensión queda de la siguiente manera en mayo:

PNC por Invalidez y Vejez: $207.537.22 + $70.000 = $277.537,22

PNC por Madre de 7 hijos: $296.481,74 + $70.000 = $366.481,74

PUAM: $237.185,39 + $70.000 = $307.185,63

Jubilación mínima: $296.481,74 + $70.000 = $366.481,74

ANSES: fechas de pago según el calendario de mayo

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 9 de mayo de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 12 de mayo de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 13 de mayo de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 14 de mayo de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 15 de mayo de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

Documentos terminados en 0: a partir del viernes 9 de mayo de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del lunes 12 de mayo de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del martes 13 de mayo de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del miércoles 14 de mayo de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del jueves 15 de mayo de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del viernes 16 de mayo de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del lunes 19 de mayo de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del martes 20 de mayo de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del miércoles 21 de mayo de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del jueves 22 de mayo de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: