ANSES revela una de las mejores noticias para AUH en mayo

No todo el mundo sabe que ANSES se encuentra en pleno pago de mensualidades correspondientes al mes de mayo, y es que incluso pueden no estar enterados de que llega con un aumento del 3,73%. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibieron una importante noticia vinculada directamente a la acreditación de haberes de un grupo en particular de titulares de la prestación.