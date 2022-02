ANSES: ¿quiénes cobrarán 44.600 pesos la semana que viene?

ANSES paga varias PNC (Pensión no Contributiva): por Invalidez, para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral.

Anses Pensiones no Contributivas.jpg La semana que viene ANSES pagará pensiones no contributivas.

También paga la Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos o más; la Pensión no Contributiva por Vejez, para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor PUAM, que se trata de un ingreso mensual para beneficiarios sin necesidad de aportes.

¿Cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en marzo?

El aumento del 12,28% para el mes de marzo que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria y alcanzará a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas, actualizará los ingresos de la siguiente manera:

- Pensión por Discapacidad: $22.733

- Pensión por Invalidez: $22.841

- Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $26.104

- Pensión para Madres de 7 hijos o más: $32.630.

A quienes cobran la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más, se le se sumará el pago unificado de $12.000 correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que reciben las titulares de esta prestación el mismo día en que se acredita la pensión, según su número de DNI. Esto les dejará un beneficio total de $44.630 la semana que viene.

Es decir: las madres de 7 hijos o más cobrarán los 32.630 pesos a lo que sumarán los 12.000 pesos de la Tarjeta Alimentar.

Cronograma de pagos de Pensiones No Contributivas de ANSES

- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 2 de marzo.

- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 3 de marzo.

- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 4 de marzo.

- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 7 de marzo.

- Documentos terminados en 8 y 9: martes 8 de marzo.