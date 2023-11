ANSES: las DOS CLAVES a tener cuenta antes de pedir el CRÉDITO para trabajadores

anses (3).jpg

ANSES: claves a tener en cuenta antes de pedir el crédito para trabajadores

Si nunca has pedido el crédito para trabajadores en relación de depencia que otorga ANSES, pero ahora te atrae la posibilidad de solicitarlo y tienes dudas, lo primero que debes tener en cuenta es la tasa de interés.

ANSES, en su crédito para trabajadores de 400 mil pesos otorgaba el préstamo con una tasa de interés del 50% anual. Ahora que lo amplió a 1 millón de pesos, el organismo decidió mantener la misma tasa. Esto es muy relevante, ya que en los comercios, el porcentaje de interés al año supera el 100%.

El otro punto a tener en cuenta tiene que ver con crédito para trabajadores ya concedido. Es importante tener en cuenta que la suma de dinero se acredita a la tarjeta de crédito asociada al banco en el que uno cobra su sueldo. Es decir, no se le da a la persona en efectivo o se le deposita en la caja de ahorro. De esa manera, ANSES hace que la persona gaste el dinero en consumo o incluso en pagar deudas y no lo use para la compra de dólares o en depósito de plazo fijo.

ANSES: desde cuándo puedo pedir el crédito de 1 millón de pesos

Según lo confirmado por ANSES, desde este lunes 6 de noviembre estará habilitada la posibilidad de ampliar el crédito de 400 mil pesos para aquellos que ya lo recibieron o de pedir 1 millón de pesos. El horario es de 14 a 20 y se puede hacer a través del sitio web de ANSES o la app MiAnses.