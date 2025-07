Si bien ANSES se encuentra en el tramo final de los depósitos de las distintas asignaciones del mes de julio, ya tiene diagramado cómo será el calendario de pago de haberes para los jubilados y pensionados en agosto.

jubilados, anses (2).jpg Las jubilaciones aumentarán un 1,6% en agosto de 2025, según la movilidad jubilatoria implementada desde abril de 2024, que ajusta los haberes mensualmente por inflación.

ANSES: la medida de Milei sobre el calendario de pago que favorece a los jubilados en agosto

A diferencia de otros años y otras gestiones, ANSES no realizará cambios en el calendario de pago de agosto 2025 pese a que el almanaque de feriados diagramado por el gobierno de Milei indica que el viernes 15 es un día no laborable con fines turísticos. De esta manera, son varios los jubilados y pensionados que se verán beneficiados y no cambiarán sus fechas de cobro por esta jornada.