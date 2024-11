ANSES: Javier Milei y una excelente noticia sorpresa para las Becas Progresar

Becas-Progresar.jpg

ANSES: Javier Milei confirmó cuánto cobrarán las Becas Progresar en noviembre

Desde septiembre que los beneficiarios de las Becas Progresar dejaron de cobrar los 20 mil pesos mensuales para pasar a recibir 35 mil pesos. Este incremento del 75% llegó luego de un año de espera, y es que desde agosto del 2023 a agosto del 2024, los titulares del programa nacional no recibieron ningún tipo de actualización.

Para el mes de noviembre, esto no cambiará y es que los titulares de las Becas Progresar no recibirán ninguna nueva actualización, sino que continuarán recibiendo estos 35 mil pesos mensuales. Todo apunta a que hasta nuevo aviso no habrá ningún incremento para este programa nacional por parte del gobierno de Javier Milei.

De igual manera, es importante remarcar que estos 35 mil pesos que anuncia el Ministerio de Capital Humano y ANSES, no será lo que cobrarán los beneficiarios de las Becas Progresar, sino que será un monto mucho menor, puntualmente 28 mil pesos. Esto se debe a que el ente nacional retiene un 20% mensual, el cual luego es acreditado como un bono.

ANSES, Milei y una gran noticia para las Becas Progresar

Como se anunció de manera oficial en el calendario de feriados nacional del gobierno de Javier Milei, el próximo lunes 18 de noviembre se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, el cual fue trasladado por decisión del presidente, ya que comúnmente se celebra el miércoles 20 de noviembre. Esto generó cambios en el calendario de pago de las prestaciones de ANSES, ya que las fechas se vieron interrumpidas por esta jornada.

La gran sorpresa para los titulares de las Becas Progresar, que comenzaron a cobrar este pasado lunes de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Capital Humano de Javier Milei, es que son la única prestación que acredita ANSES que no se ve afectada por el feriado del lunes 18 de noviembre.

El calendario de pago de las Becas Progresar para el mes de noviembre se compone de las siguientes fechas: