ANSES: cuándo aceptan las Becas Progresar 2023

A la espera de la confirmación de la segunda etapa de las Becas Progresar, algunos interesados en el programa de ANSES que se anotaron en el mes de marzo aseguran no haber recibido ningún tipo de respuestas. Saber si fuiste aceptado o rechazado es muy sencillo de conocer, aunque, si aún no recibiste la respuesta, lo más probable es que hayas sido rechazado por no haber cumplido con los requisitos obligatorios, debido a que el resultado se conocía tras 60 días.