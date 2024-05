ANSES-confirmó-un-PLUS-EXTRA-para-JUBILADOS-con-efecto-RETROACTIVO-1.jpg ANSES confirmó un plus extra para un grupo particular de jubilados con efecto retroactivo.

La Resolución 9/2024 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijó el salario mínimo de abril en $221.052 y el de mayo en $234.315,12.

ANSES: qué jubilados y pensionados van a recibir un bono extra con efecto retroactivo

Tras el reajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil que es $234.315,12 en mayo y de $221.052 en abril, un grupo de jubilados y pensionados del sistema que gestiona la ANSES cobrará un plus teniendo entonces un efecto retroactivo.

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES: jubilados y pensionados recibirán un ADELANTO de haberes de junio 2024

ANSES-confirmó-un-PLUS-EXTRA-para-JUBILADOS-con-efecto-RETROACTIVO-2.jpg ANSES confirmó un plus extra para un grupo particular de jubilados con efecto retroactivo.

Desde 2018, quienes cobran un haber mínimo y hayan acreditado 30 años de aportes efectivos sin moratoria reciben un complemento equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil. Entonces:

En abril el 82% del salario mínimo es de $181.262,64, ya que la mínima (sin el bono) fue de $171.283,31. Entonces, quiénes cobran el básico deben recibir de ANSES un extra de $9979,30

En mayo el 82% del salario mínimo es de $192.138,40, y la mínima es de $190.141.60 (sin el bono) con el aumento del 11%. Entonces, el plus es de un monto menor siendo como máximo de $1996,80

Vale mencionar que estos extras que paga ANSES corresponde solamente a aquellos jubilados y pensionados que cobran la mínima

Como el reajuste del salario mínimo se oficializó a principios de mayo, ANSES deberá realizar una reliquidación por esos montos.

Vale mencionar que este plus por la garantía del 82% es independiente del bono de hasta $70.000. En mayo, el bono alcanza a quienes tienen haberes brutos de hasta $260.141,60 y no tienen que cumplir con el requisito de no haber recurrido a una moratoria.

ANSES: jubilados y pensionados que cobran la mínima en mayo 2024