anses, jubilados, pensionados, cuando cobro.jpeg

ANSES confirmó cuánto ganarán los pensionados a partir del miércoles 9 de abril: aumento y bono

ANSES confirmó que en abril los pensionados recibirán un aumento de 2,40%, porcentaje que toma el organismo de la inflación que dio a conocer el INDEC de febrero. De esta manera, el haber mínimo pasó a ser de $285.820,63 más el bono de $70.000.

Hay que remarcar, que dentro de las Pensiones No Contributivas el bono le corresponde solamente a las beneficiarios de las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos y a la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez. Como así también le corresponde a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

anses, auh, aue, pensionados, jubilados.jpeg

Con el aumento del 2,40% más el bono de $70.000, cada pensión queda de la siguiente manera en abril:

PNC por Invalidez y Vejez: $200.074.44 + $70.000 = $270.074,44

PNC por Madre de 7 hijos: $285.820,63 + $70.000 = $355.820,63

PUAM: $228.656,50 + $70.000 = $355.820,63

Jubilación mínima: $285.820,63 + $70.000 = $322.798,48

ANSES: fechas de pago según el calendario de abril

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en abril 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 9 de abril de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de abril de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de abril de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 10 de abril de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 11 de abril de 2025

Fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en abril 2025

Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de abril de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de abril de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de abril de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 14 de abril de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 15 de abril de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de abril de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de abril de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 21 de abril de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de abril de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de abril de 2025

Fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en abril 2025