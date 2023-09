ANSES confirmó cuándo y cuánto cobra Becas Progresar en septiembre 2023

anses, auh.jpg

Calendario de pago de ANSES para Becas Progresar

Desde ANSES se oficializó el calendario de pago de los distintos programas sociales, y entre ellos, reveló las fechas del cobro para las Becas Progresar. Se efectuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 13 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 18 de septiembre

ANSES oficializó el cobro para las Becas Progresar

Luego de una mensualidad de agosto que llegó con un importante aumento del 55 y el 60 por ciento, ANSES confirmó cuánto cobrarán los beneficiarios de las Becas Progresar.

Desde el mes de septiembre 2023, quienes cobren la mensualidad de las Becas Progresar percibirán $20.000 por mes.

A pesar que desde agosto pasaron de cobrar $12.780 a recibir $20.000 por mes, aunque se le acreditan tan solo 16 mil pesos.

ANSES-Becas-Progresar.jpg

ANSES: cómo sé si cobro la Beca Progresar

En agosto terminó la etapa de inscripción para las Becas Progresar, y ANSES aún no termina de informar quiénes son los que fueron aceptados o rechazados por el programa. Esto implica que no todos saben quienes cobran y quienes no.

Las personas que se anotaron, o tienen dudas de su estado en ANSES, podrán verificar el estado de su solicitud de las Becas Progresar. Para esto deberás seguir estos pasos: