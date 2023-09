ANSES confirmó cómo saber si cobro Becas Progresar en septiembre 2023

Becas progresar, anses, inscripción, aumento.jpg

Cuándo cobran las Becas Progresar de ANSES

ANSES confirmó el calendario de pago para todos los programas sociales que rige. En el caso de las Becas Progresar, comienza el 12 de septiembre y se rige de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 13 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 18 de septiembre

ANSES confirmó cuánto cobran las Becas Progresar en septiembre

En agosto, las Becas Progresar recibieron un gran aumento por parte de ANSES. Desde el cobro de esos haberes, los beneficiarios cobraron un 60% más.

En el mes de septiembre, los titulares de las Becas Progresar pasarán a recibir 20 mil pesos como mensualidad de ANSES.

Es importante marcar que, a pesar de haber pasado a recibir $12.780 a $20.000, los beneficiarios de ANSES solo reciben 16 mil.

ANSES: cómo sé si cobro la Beca Progresar

En agosto terminó la etapa de inscripción para las Becas Progresar, y ANSES aún no termina de informar quiénes son los que fueron aceptados o rechazados por el programa. Esto implica que no todos saben quienes cobran y quienes no.

Las personas que se anotaron, o tienen dudas de su estado en ANSES, podrán verificar el estado de su solicitud de las Becas Progresar. Para esto deberás seguir estos pasos: