ANMAT prohibió el uso y venta de un producto médico falsificado

Aunque luego de inspeccionar los productos, los especialistas observaron que varios de ellos no llevaban los lotes de vencimiento ni contaban con el material necesario para ser envasado.

Debido a los hechos, distribuyeron el material a las oficinas de la ANMAT en la ciudad de Buenos Aires en donde, se exhibió el medicamento ante el representante de Biotrom SA, quien afirmó que se trataba de un producto falsificado tras haberlo testeado.

Según la ANMAT, el producto de 2 mm para sutura simple, envasado supuestamente por Biotrom S.A., no cumple con las regulaciones ni con el respaldo de la empresa, que aseguró no fabricar ese tipo específico de arpón. Las inspecciones revelaron que el embalaje y métodos de esterilización del producto no coincidían con los originales, lo cual presenta un riesgo sanitario.

ANMAT producto falsificado.jpg Un arpón en titanio falsificado utilizado para sutura simple que fue prohibido por la ANMAT es producido por una empresa de San Juan

Por esa razón, la administración refuerza controles de calidad y seguridad en insumos médicos y alerta a distribuidores y consumidores sobre riesgos de productos no regulados.

Por último, en la norma se determinó que el producto se halla en infracción y a fin de proteger a eventuales adquirentes y a usuarios del producto involucrado.