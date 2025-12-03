Analizaron el cometa 3I/Atlas y descubrieron algo que lo separa de otros meteoritos

Hace poco, desde el Observatorio ALMA aquí en el desierto de Chile, nos llegaron novedades increíbles sobre el cometa 3I/Atlas. Es un suceso muy inusual, y por eso los telescopios más potentes del planeta se enfocan en él para entender sus peculiaridades, porque ya mostró rasgos que lo hacen distinto de la mayoría de los otros cometas que conocemos.
Ahora, los científicos de ALMA nos informaron que detectaron metanol ($CH_3OH$) y cianuro de hidrógeno ($HCN$) en concentraciones que, de verdad, baten récords si las comparamos con casi todos los otros cometas que la astronomía ha logrado estudiar. Estos valores son tan altos que "se encuentran entre los valores más enriquecidos medidos en cualquier cometa, superados solo por el cometa anómalo del sistema solar C/2016 R2 (PanSTARRS)", según dice el borrador del artículo que cuenta sobre estos resultados. Esto nos da mucho para pensar sobre el origen de este objeto interestelar.
¿Por qué nos emociona tanto este descubrimiento químico?
La presencia de estas moléculas, el metanol y el cianuro de hidrógeno, es una pista gigantesca. ALMA explicó que el $CH_3OH$ ayuda a la formación de sustancias más elaboradas que podrían ser los primeros pasos hacia la vida, y que el $HCN$ es una molécula fundamental en la química que antecede a la biológica. Por eso es un descubrimiento de esta magnitud.
Estas dos moléculas no son ajenas a los cometas, de hecho, se habían encontrado antes en ellos, y por eso mismo nos dan información clave. Revelan datos importantes tanto del propio cometa 3I/Atlas como de los procesos que ocurren fuera de nuestro sistema solar, lo que es esencial para la astronomía.
Con las moléculas identificadas, el observatorio ya puede empezar a trazar la estructura del gas que emite el cometa, medir su velocidad y turbulencias internas. Además, el equipo científico puede identificar zonas donde quizás se formaron estrellas o planetas, lo cual complementa mucho el descubrimiento.
Es importante tener en cuenta que estos datos son iniciales, y el observatorio sigue estudiando con atención a este objeto. Continuarán investigándolo mientras se encuentre lo suficientemente cerca para ser visible con estos instrumentos de astronomía.
El viaje del cometa más allá de nuestra vista
El cometa 3I/Atlas seguirá su recorrido y el 19 de diciembre pasará por el punto más cercano a la Tierra. Luego de eso, el cuerpo celeste continuará su ruta a través de nuestro sistema solar y finalmente regresará al espacio interestelar, donde desaparecerá para siempre de nuestra vista. Es un descubrimiento que marca un hito.
Aunque se aleje, el análisis de los datos que recogió ALMA en Chile es el verdadero tesoro. El descubrimiento de metanol y cianuro de hidrógeno en estas concentraciones tan altas de este cometa abre una nueva conversación sobre la composición y el origen de los objetos que viajan entre las estrellas. Este encuentro breve con el cometa 3I/Atlas ofrece una perspectiva única que beneficia a toda la astronomía.