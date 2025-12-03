Analizaron el cometa 3I/Atlas y descubrieron algo que lo separa de otros meteoritos

Estas dos moléculas no son ajenas a los cometas, de hecho, se habían encontrado antes en ellos, y por eso mismo nos dan información clave. Revelan datos importantes tanto del propio cometa 3I/Atlas como de los procesos que ocurren fuera de nuestro sistema solar, lo que es esencial para la astronomía.

Con las moléculas identificadas, el observatorio ya puede empezar a trazar la estructura del gas que emite el cometa, medir su velocidad y turbulencias internas. Además, el equipo científico puede identificar zonas donde quizás se formaron estrellas o planetas, lo cual complementa mucho el descubrimiento.

Es importante tener en cuenta que estos datos son iniciales, y el observatorio sigue estudiando con atención a este objeto. Continuarán investigándolo mientras se encuentre lo suficientemente cerca para ser visible con estos instrumentos de astronomía.

cometa atlas El cometa sigue sorprendiendo a los astrónomos.

El viaje del cometa más allá de nuestra vista

El cometa 3I/Atlas seguirá su recorrido y el 19 de diciembre pasará por el punto más cercano a la Tierra. Luego de eso, el cuerpo celeste continuará su ruta a través de nuestro sistema solar y finalmente regresará al espacio interestelar, donde desaparecerá para siempre de nuestra vista. Es un descubrimiento que marca un hito.

Aunque se aleje, el análisis de los datos que recogió ALMA en Chile es el verdadero tesoro. El descubrimiento de metanol y cianuro de hidrógeno en estas concentraciones tan altas de este cometa abre una nueva conversación sobre la composición y el origen de los objetos que viajan entre las estrellas. Este encuentro breve con el cometa 3I/Atlas ofrece una perspectiva única que beneficia a toda la astronomía.