Inicio Sociedad Cometa
Astronomía

Analizaron el cometa 3I/Atlas y descubrieron algo que lo separa de otros meteoritos

El Observatorio ALMA captó al cometa 3I/Atlas y su composición química supera a casi todos sus hermanos conocidos

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Los ojos de los astrónomos de todo el mundo están puestos sobre este cometa.

Los ojos de los astrónomos de todo el mundo están puestos sobre este cometa.

Hace poco, desde el Observatorio ALMA aquí en el desierto de Chile, nos llegaron novedades increíbles sobre el cometa 3I/Atlas. Es un suceso muy inusual, y por eso los telescopios más potentes del planeta se enfocan en él para entender sus peculiaridades, porque ya mostró rasgos que lo hacen distinto de la mayoría de los otros cometas que conocemos.

Ahora, los científicos de ALMA nos informaron que detectaron metanol ($CH_3OH$) y cianuro de hidrógeno ($HCN$) en concentraciones que, de verdad, baten récords si las comparamos con casi todos los otros cometas que la astronomía ha logrado estudiar. Estos valores son tan altos que "se encuentran entre los valores más enriquecidos medidos en cualquier cometa, superados solo por el cometa anómalo del sistema solar C/2016 R2 (PanSTARRS)", según dice el borrador del artículo que cuenta sobre estos resultados. Esto nos da mucho para pensar sobre el origen de este objeto interestelar.

¿Por qué nos emociona tanto este descubrimiento químico?

cometa espacio
Desde Chile analizaron la composici&oacute;n del cometa 3I/Atlas.

Desde Chile analizaron la composición del cometa 3I/Atlas.

La presencia de estas moléculas, el metanol y el cianuro de hidrógeno, es una pista gigantesca. ALMA explicó que el $CH_3OH$ ayuda a la formación de sustancias más elaboradas que podrían ser los primeros pasos hacia la vida, y que el $HCN$ es una molécula fundamental en la química que antecede a la biológica. Por eso es un descubrimiento de esta magnitud.

Estas dos moléculas no son ajenas a los cometas, de hecho, se habían encontrado antes en ellos, y por eso mismo nos dan información clave. Revelan datos importantes tanto del propio cometa 3I/Atlas como de los procesos que ocurren fuera de nuestro sistema solar, lo que es esencial para la astronomía.

Con las moléculas identificadas, el observatorio ya puede empezar a trazar la estructura del gas que emite el cometa, medir su velocidad y turbulencias internas. Además, el equipo científico puede identificar zonas donde quizás se formaron estrellas o planetas, lo cual complementa mucho el descubrimiento.

Es importante tener en cuenta que estos datos son iniciales, y el observatorio sigue estudiando con atención a este objeto. Continuarán investigándolo mientras se encuentre lo suficientemente cerca para ser visible con estos instrumentos de astronomía.

cometa atlas
El cometa sigue sorprendiendo a los astr&oacute;nomos.

El cometa sigue sorprendiendo a los astrónomos.

El viaje del cometa más allá de nuestra vista

El cometa 3I/Atlas seguirá su recorrido y el 19 de diciembre pasará por el punto más cercano a la Tierra. Luego de eso, el cuerpo celeste continuará su ruta a través de nuestro sistema solar y finalmente regresará al espacio interestelar, donde desaparecerá para siempre de nuestra vista. Es un descubrimiento que marca un hito.

Aunque se aleje, el análisis de los datos que recogió ALMA en Chile es el verdadero tesoro. El descubrimiento de metanol y cianuro de hidrógeno en estas concentraciones tan altas de este cometa abre una nueva conversación sobre la composición y el origen de los objetos que viajan entre las estrellas. Este encuentro breve con el cometa 3I/Atlas ofrece una perspectiva única que beneficia a toda la astronomía.

Embed - ALMA Observatory on Instagram: "#breakingnews ¡Cometa interestelar 3I/ATLAS !Encontramos en él los valores de CH OH (Metanol)/ HCN (Cianuro de hidrógeno) más enriquecidos que cualquier otro cometa, solo superado por C/2016 R2 (PanSTARRS). HCN es una molécula central en la química prebiótica. CHOH ayuda a formar compuestos más complejos que podrían ser precursores biológicos. Ambas se han encontrado en cometas antes. Los objetos interestelares brindan la oportunidad de comprender la formación de planetas alrededor de otra estrella, transportando un registro de su disco protoplanetario para su estudio a medida que pasan por el sistema solar. Tanto CHOH como HCN emiten en ondas milimétricas y submilimétricas, justo el rango donde ALMA es más sensible. Con estas moléculas ALMA puede: Mapear la estructura del gas. Medir movimientos (velocidades, turbulencias). Identificar regiones donde podrían formarse planetas o estrellas. Observación abierta para todos en el siguiente paper link https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025arXiv251120845R/abstract . Interstellar comet 3I/ATLAS! We found in it the most enriched concentrations of CH3OH (methanol) and HCN (hydrogen cyanide) of any comet, second only to C/2016 R2 (PanSTARRS). HCN is a central molecule in prebiotic chemistry. CH3OH helps form more complex compounds that could be biological precursors. Both have been found in comets before. Interstellar objects offer an opportunity to understand planet formation around another star, carrying a record of its protoplanetary disk for study as they pass through the solar system. Both CH3OH and HCN emit in millimeter and submillimeter waves, precisely the range where ALMA is most sensitive. With these molecules, ALMA can: Map gas structure. Measure motions (speeds, turbulence). Identify regions where planets or stars could form. Open review for all in the following paper link https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025arXiv251120845R/abstract #ALMA #3iatlas #comet"
View this post on Instagram

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar