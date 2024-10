Alumnos de la UNCuyo emplean 80% más de tiempo en recibirse que el que dura su carrera

Lo que Aguirre indicó fue que la mayor parte de los atrasos coinciden con la situación de alumnos que trabajan y estudian. Aunque pueden darse otro tipo de situaciones, en las que las demoras tienen que ver con dificultades para estudiar, o con algún contenido en particular que complica el cursado.

El secretario Académico explicó que, a diferencia de lo que plantea el Gobierno nacional, cuando un alumno tiene rendimiento académico negativo, para la Universidad Pública el alumno no "desaparece" -como ocurre en las universidades privadas, donde si no paga, no va más- sino que intenta algunas estrategias para no quedar afuera.