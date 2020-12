Alquileres: cómo impactó el congelamiento fijado por DNU

Puelles Milán dijo a radio Nihuil que "podría haber un colapso de la oferta inmobiliaria" si el gobierno nacional prosigue con el descongelamiento adoptado para proteger a los inquilinos.

"En términos de alquileres, el mercado inmobiliario de Mendoza está con bastante movimiento, y está pasando un poco lo que nosotros habíamos anticipado oportunamente, tanto la decisión de la nueva Ley de Alquileres, como el congelamiento a través de los DNU, lo que han provocado es una baja considerable en la oferta inmobiliaria en alquileres. Esto genera una presión que no había antes, y ya sabemos qué pasa cuando la demanda está por encima de la oferta, con el tema de los precios. La Ley de Alquileres, y la decisión de prorrogar el DNU de congelamiento ha restringido muchísimo la oferta, y de seguir así esta situación, evidentemente vamos a ser testigos de un colapso de la oferta inmobiliaria", explicó con preocupación el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Respecto a la proyección de cúales podrían ser los aumentos en los precios de alquileres para este próximo año 2021, el camarista adelantó: "Nosotros veníamos actualizando los contratos de alquiler en el orden del 30 o 35% anual antes de la nueva ley, y con esta, que prohíbe a las partes ponerse de acuerdo en actualizaciones. Ahora la actualización es anual y no la podrán acordar las partes como era anteriormente, sino que ahora lo dispondrá el Banco Central (BCRA) a través de este promedio entre el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el REPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), por lo cual la incertidumbre que provoca esta ley ha hecho que los propietarios quieran de algún modo protegerse, porque un año es bastante tiempo, y ni hablar de los congelamientos. Estos van a provocar aún más que el salto del precio cuando se destrabe el congelamiento, sea mayor aún".

Consultado Puelles Milán por Sara González, sobre si hay indicios de una extención del DNU (de congelamiento de precios) o si este caduca a fin de año, el colegiado comentó: "Tanto en el Colegio (Mendoza) como en el Consejo Federal, ya hemos manifestado y hemos pedido reuniones con el Gobierno para que entiendan que este camino no es el adecuado. Todo lo contrario; lo que tiene que hacer el gobierno es dar certidumbre a un mercado que lo tenía hasta hace unos meses atrás".

Respecto a su visión de lo que sería una buena política en la materia viviendas, Estanislao reflexionó: "El gobierno tiene que provocar de alguna manera que la gente pueda también acceder a la vivienda propia, porque en la medida que la gente que la gente no tenga acceso a esto, porque no hay créditos, no existe el crédito hipotecario en la Argentina", dijo, para agregar: "Si a esto le agregamos la pérdida enorme de capacidad de ahorro, la vivienda se aleja cada vez más, y también hay un tema que no es menor: el sector privado dejó de invertir en la construcción de inmuebles, entonces este sector privado, que antes era el que volcaba oferta para alquileres, ahora no lo está haciendo. Entonces el mercado cada vez se achica más, y esto provoca una situación muy compleja para los inquilinos", finalizó Puelles Milán.