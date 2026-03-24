Mendocino y entrenador de fútbol en una cárcel de Mauritania: "Trato de ser alguien que los guíe"

nuakchot mauritania Nuakchot, capital de Mauritania.

"Siempre me gustó hacer algo social. Yo me crié en Las Heras y con la comunidad con la que trabajaba me gustaba ir a visitar a la gente que dormía en las calles. Íbamos a la Plaza Independencia a la madrugada. También estuve un tiempo yendo a la cárcel San Felipe a visitar a los internos. Siempre me movilizó eso", continuó.

La realidad de Mauritania contada por un mendocino

Cabrillana contó que las realidad en las cárceles, como en todos los países, son complejas y que muchas veces los chicos no saben por qué están adentro. Pero lo que destaca es que en varias ocasiones se encontró con jóvenes que salieron de prisión y que le han agradecido por el tiempo que compartieron.

"Nosotros no sabemos si llegarán a primera división, pero por lo menos tienen algo afuera para hacer", afirmó.

Daniel describió un país más complejo de lo que se imagina desde Argentina. Seguro, según su experiencia en 4 años viviendo en barrios carenciados sin ningún problema, pero con desigualdades profundas. Conviven tres grupos étnicos con una jerarquía social marcada: los haratines, los árabe-bereberes y distintas comunidades africanas como los pulaar, soninké y wolof. "La clase alta es muy alta y la baja muy baja, no hay mucho intermedio", contó.

"Como mendocinos notamos también el tema de la basura en la calle y la falta de infraestructura. Pero ha crecido mucho. Creo que va por un buen camino", dijo.

Y sobre el fútbol, sorprende: "La sociedad es muy futbolera. Para muchos chicos de acá, encontrarse con Messi es impresionante. El fútbol está muy presente en la gente".

Los platos típicos de Mauritania

En otra parte de la entrevista, Daniel destacó que la gastronomía mauritana es, en general, picante. Con el thieboudienne como uno de los platos clásicos del país: arroz y pescado. Que se come sentado en el piso, con la mano derecha y todos de un mismo plato.

"El thieboudienne es arroz con muchos condimentos, a veces hasta picantes y con el pescado entero en el medio. Al pescado lo tenés como que ir pellizcando para ir comiendo las porciones. Los senegaleses lo conocen como ceebu jen, pero es el mismo plato", describió.

ceebu jen comida mauritania Thieboudienne, uno de los platos típicos de Mauritania. Gentileza El País

Otros platos típicos de Mauritania son: el Mechoui (cordero asado entero), el Mahfe (carne de cabra o camello cocinada en una salsa de cacahuate, tomate y okra, servido sobre arroz) y el Bonava (un estofado de cordero y papa, cocinado a fuego lento).

El fútbol

La selección de fútbol de Mauritania está en el puesto 110 de un total de 211 equipos masculinos, según el último ranking FIFA. La máxima categoría de la liga nacional se llama Ligue 1 Mauritania (aunque es más conocida como Super D1). Entre sus equipos están: FC Nouadhibou (actual campeón y dominador de la liga), ASC Tevragh-Zeina y Chemal FC.

Los jugadores más importantes de la selección del país africano son: el extremo Djeidi Gassama (Rangers), los defensores Lamine Ba (el jugador mejor valorizado en el mercado, vale 600.000 euros), el arquero Babacar Niasse y el extremo Idrissa Thiam. Aly Abeid es el capitán y referente defensivo.

"El fútbol ha crecido mucho. La verdad es que tiene una federación bastante importante, fuerte. El entrenador de la selección que va a ir ahora a Buenos Aires es un español. Aritz López Garai. Ha hecho un muy buen trabajo", explicó.

"Cuando vine en el 2013 la primera vez acá al país, recuerdo que hubo un partido de la final de la primera división que iban 0-0. Estaba muy aburridos y a los 15 minutos del segundo tiempo, el responsable del encuentro, del evento, se cansó y mandó a penales", recordó como anécdota.

La Selección Argentina jugará contra la selección de Mauritania

El viernes será el primer amistoso entre la Selección argentina con Mauritania desde las 20.15 en La Bombonera.

El segundo encuentro de la Selección en la fecha FIFA será frente a Zambia, otro rival africano que no accedió a la próxima Copa del Mundo. Se jugará el próximo martes 31 de marzo también a las 20.15.