Alquileres en Buenos Aires: departamentos monoambientes a menos de 400 mil pesos

Qué busca la gente en los principales alquileres de departamentos en Buenos Aires

Las principales páginas destinadas a alquileres o compra de inmuebles, sea departamento o casa, tiene una serie de filtros que están pensados en las condiciones que ponen los propietarios a la hora de negociar. Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado.

Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Alquileres 3

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Parque Patricios

Este en alquiler está en una de las zonas más pintorescas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 40m2, está en buenas condiciones, cuenta con aire acondicionado y el valor de las expensas es de 6 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $360.000.

depto Parque Patricios 1 Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Parque Patricios, Buenos Aires.

Departamento en Boedo

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más populares de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 32m2, sin cochera y no detalla que se le cobre expensas.

El valor del alquiler del departamento es de $400.000.

depto Belgrano Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Boedo, Buenos Aires.

Departamento en Belgrano

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más caras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 30m2, con piscina, no tiene cochera y tampoco deja en claro si en inmueble tiene expensas.

El valor del alquiler del departamento es de $390.000.

depto Belgrano 2

Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.