Alquileres en Buenos Aires: departamentos monoambientes a menos de 400 mil pesos

Ante el crecimiento marcado en la búsqueda de alquileres en el punto más caro de Buenos Aires, la gente ha optado por abrirse a buscar departamentos en barrios aledaños. El tamaño, la zona y el precio son de los puntos que más se prioriza.
Los monoambientes pican en punta a la hora de elegir departamentos en alquiler, y es que en muchos casos, estos inmuebles son buenos, bonitos y baratos, ideales para trasladarse a Buenos Aires. Estos inmuebles se destacan en zonas populares, seguras y bellas, con valores más bajos de 400 mil pesos.
Las principales páginas destinadas a alquileres o compra de inmuebles, sea departamento o casa, tiene una serie de filtros que están pensados en las condiciones que ponen los propietarios a la hora de negociar. Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado.
Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:
Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:
Departamento en Parque Patricios
Este en alquiler está en una de las zonas más pintorescas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 40m2, está en buenas condiciones, cuenta con aire acondicionado y el valor de las expensas es de 6 mil pesos.
El valor del alquiler del departamento es de $360.000.
Departamento en Boedo
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más populares de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 32m2, sin cochera y no detalla que se le cobre expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $400.000.
Departamento en Belgrano
Este departamento en alquiler está en una de las zonas más caras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 30m2, con piscina, no tiene cochera y tampoco deja en claro si en inmueble tiene expensas.
El valor del alquiler del departamento es de $390.000.
Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.