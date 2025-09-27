Alquileres en Buenos Aires: departamentos de 2 ambientes a menos de 500 mil pesos

Qué busca la gente en los principales alquileres de departamentos en Buenos Aires

Las principales páginas destinadas a alquileres o compra de inmuebles, sea departamento o casa, tiene una serie de filtros que están pensados en las condiciones que ponen los propietarios a la hora de negociar. Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre, son líderes a la hora de manejar las ofertas del mercado.

Si nos centramos de lleno a lo que son alquileres de departamentos, tenemos que saber que las opciones que se manejan en el mercado inmobiliario, puntualmente de la provincia de Buenos Aires, se divide en departamento, Loft, Condominio, Duplex, PH, Piso, Triplex. Cada uno presenta características y servicios muy diferentes, que se ve reflejada en los montos de cuota.

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios del departamento en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Buenos Aires, son las siguientes:

alquileres departamentos buenos aires Los 2 ambientes, son una de las búsquedas que más se replican entre los departamentos de Buenos Aires.

Si se aceptan mascotas

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de departamentos en alquiler en las zonas más buscadas de Buenos Aires

Las principales búsquedas de departamentos en alquiler en Buenos Aires, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos en un inmueble con 2 ambientes, se destacan las siguientes opciones:

Departamento en Caballito

Este en alquiler está en una de las zonas más seguras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 35m2, está en buenas condiciones, acepta mascota y el valor de las expensas es de 92 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $330.000.

alquileres departamentos (1) Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Caballito, Buenos Aires.

Departamento en Flores

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 40m2, pileta y cuenta con expensas de 57 mil pesos, y que tiene el plus de aceptar mascotas.

El valor del alquiler del departamento es de $380.000.

depto flores 1 Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Flores, Buenos Aires.

Departamento en Belgrano

Este departamento en alquiler está en una de las zonas más caras de Capital Federal en Buenos Aires. Tiene una superficie total de 64m2, piscina y cuenta con expensas, con un valor de 250 mil pesos.

El valor del alquiler del departamento es de $450.000.

alquileres departamentos Este es uno de los departamentos más destacados en zona de Belgrano, Buenos Aires.

Las consultas por los departamentos en Capital Federal de Buenos Aires, cada vez es mayor.