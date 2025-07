Para hacer esta crema casera con aloe vera como principal protagonista, todo lo que necesitas es tener a disposición los siguientes ingredientes:

100 gramos de gel fresco de aloe vera.

50 mililitros de aceite de coco derretido.

10 gotas de aceite esencial de lavanda (opcional, para un aroma relajante).

Si tienes la piel sensible, realiza una prueba en una pequeña zona de la piel antes de aplicar la crema en todo el rostro para asegurarte de que no cause irritación.

crema, aloe vera Aloe vera: cómo preparar una crema facial para cuidar la piel y producir colágeno

En esta crema, puedes ajustar las cantidades de aceite de coco y aceite esencial según tus preferencias y necesidades de hidratación.

Una vez que esté lista la crema, aplica la misma sobre la piel limpia y seca después de la ducha o baño para hidratarla y protegerla.

Paso a paso: cómo preparar la crema en cuestión de poco tiempo