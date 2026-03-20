Allanaron la sede de la AFA por la causa de la mansión en Pilar

La sede de la AFA en calle Viamonte. La histórica sede de calle Viamonte en Capital Federal. Foto: archivo

González Charvay investiga el manejo del dinero por parte del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se le adjudica la propiedad ubicada en el municipio de la Zona Norte del conurbano bonaerense.

TourProdEnter había firmado un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, para que administre sus fondos en el exterior. A partir de eso, el juez investiga el desvío de fondos a entidades fantasmas.

En este contexto y a la espera de mayores novedades, el 4 de febrero Claudio “Chiqui” Tapia ya había ratificado ante la Fiscalía su inocencia y hasta destacó: "No tengo nada que ver con la casa de Pilar".