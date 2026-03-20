Allanaron la sede de la AFA por la causa de la mansión en Pilar

La Justicia realizó allanamientos en las sedes de la AFA de la calle Viamonte (CABA) y en Ezeiza por la causa en la que se investigan operaciones vinculadas a una mansión en Pilar.
El trasfondo tiene que ver con la pesquisa que lleva adelante la Justicia por presunta corrupción en el manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.
Quien ordenó el procedimiento fue el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y la medida fue ejecutada por la Prefectura Naval. Buscaban documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA, según confirmó Noticias Argentinas.
González Charvay investiga el manejo del dinero por parte del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se le adjudica la propiedad ubicada en el municipio de la Zona Norte del conurbano bonaerense.
TourProdEnter había firmado un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, para que administre sus fondos en el exterior. A partir de eso, el juez investiga el desvío de fondos a entidades fantasmas.
En este contexto y a la espera de mayores novedades, el 4 de febrero Claudio “Chiqui” Tapia ya había ratificado ante la Fiscalía su inocencia y hasta destacó: "No tengo nada que ver con la casa de Pilar".