Alerta por viento: ráfagas de hasta 90 km/h afectarán a dos provincias según el SMN

Se esperan fuertes ráfagas de viento este martes 9 de diciembre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de ráfagas extremadamente fuertes a dos provincias. A continuación te contaremos las medidas necesarias para cuidarte de este fenómeno.
Alerta por fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Santa Cruz Y Chubut. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.