Alerta por viento: ráfagas de hasta 90 km/h afectarán a dos provincias según el SMN

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de Santa Cruz Y Chubut. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

mapa_alertas - 2025-12-09T082145.425

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.