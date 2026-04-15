Alerta roja: el 70% de los argentinos no está satisfecho con su vida sexual

15,8%: muy satisfecho.

muy satisfecho. 17,45%: algo satisfecho.

algo satisfecho. 40,95%: ni satisfecho ni insatisfecho.

ni satisfecho ni insatisfecho. 12,65%: algo insatisfecho.

algo insatisfecho. 13,15%: muy insatisfecho.

El psicólogo Cristian Garay, coautor del informe, explicó que nos enfrentamos a un doble fenómeno: la disminución de la actividad sexual y un aumento sostenido de la insatisfacción.

Vida sexual: ¿por qué se apaga el deseo?

Los especialistas coinciden en que las causas son múltiples, pero destacan el impacto de la tecnología y el ritmo de vida actual:

Tecnología y pornografía: el acceso temprano a contenido erótico genera expectativas irreales, mientras que las redes sociales ofrecen gratificaciones inmediatas que reemplazan el contacto real.

el acceso temprano a contenido erótico genera expectativas irreales, mientras que las redes sociales ofrecen gratificaciones inmediatas que reemplazan el contacto real. Estrés y ansiedad: la sobrecarga diaria afecta directamente la libido. "Primero hay que sentirse bien para tener ganas", advierte la Dra. Silvina Valente, del Hospital de Clínicas.

la sobrecarga diaria afecta directamente la libido. "Primero hay que sentirse bien para tener ganas", advierte la Dra. Silvina Valente, del Hospital de Clínicas. Falta de comunicación: los testimonios reflejan que el cansancio y la convivencia (especialmente con hijos pequeños) diluyen el deseo, pero el problema central es que las parejas no hablan del tema.

los testimonios reflejan que el cansancio y la convivencia (especialmente con hijos pequeños) diluyen el deseo, pero el problema central es que las parejas no hablan del tema. Bajo deseo fluctuante: los expertos notan que ya no predominan las disfunciones clásicas, sino una desconexión emocional donde el deseo queda "tapado" por la rutina.

inteligencia artificial parejas freepik (1) La tecnología genera problemas de relación de pareja. Freepik

El cambio de paradigma

La sexóloga Mariana Kersz destaca un cambio cultural importante: "No siempre se trata de tener menos sexo, sino de necesitar cada vez menos sexo". Además, se observa una nueva conducta en las mujeres, quienes hoy se permiten rechazar encuentros con mayor libertad, aunque esto a veces conviva con sentimientos de culpa o temor al rechazo de la pareja.

Algunas claves para revertir la tendencia son:

Comunicación erótica: expresar deseos y necesidades sin caer en la crítica.

expresar deseos y necesidades sin caer en la crítica. Reducción de carga mental: redistribuir tareas del hogar para evitar el agotamiento extremo.

redistribuir tareas del hogar para evitar el agotamiento extremo. Quitar presión al rendimiento: replantear el encuentro sexual más allá del resultado.

replantear el encuentro sexual más allá del resultado. Conexión emocional: trabajar en el vínculo afectivo antes que en lo puramente físico.

trabajar en el vínculo afectivo antes que en lo puramente físico. Poner el sexo en agenda: organizar espacios de intimidad ante la falta de espontaneidad.