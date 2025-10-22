Alerta por 48 horas: tormentas con granizo llegan a una gran cantidad de provincias

A lo largo de esta semana se espera que lleguen fuertes tormentas a distintas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de tormentas durante dos días seguidos a una gran cantidad de provincias. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes tormentas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza este miércoles 22 de octubre. Este jueves el alerta se mantiene en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.