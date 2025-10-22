Alerta por 48 horas: tormentas con granizo llegan a una gran cantidad de provincias

Alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes tormentas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza este miércoles 22 de octubre. Este jueves el alerta se mantiene en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Estas son las provincias afectadas por las fuertes tormentas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.