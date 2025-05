Aguinaldo 2025: muchos trabajadores lo cobrarán antes

Si bien el vencimiento legal es el 30 de junio y contempla hasta el 4 de julio (viernes), muchas empresas y administraciones estatales planean adelantarlo durante la semana del 23 de junio (incluso antes), con el objetivo de facilitar su gestión administrativa y operativa.

La segunda cuota del aguinaldo 2025 continúa un esquema similar al de junio, pero su fecha límite es diferente: debe abonarse antes del 18 de diciembre, según lo dispuesto por la misma ley.

La idea es que los trabajadores cuenten con ese ingreso adicional para afrontar los gastos de los festejos de fin de año. Al igual que en junio, muchos empleadores optan por adelantarlo a la semana previa, a modo de facilitar la organización y evitar demoras.

No cumplir con estos plazos puede derivar en sanciones legales para los empleadores, lo que brinda al trabajador una vía legal para exigir el pago inmediato del aguinaldo, recurso fundamental para su equilibrio financiero.

aguinaldo, como calcular.jpeg El aguinaldo se podría cobrar antes.

Aguinaldo 2025: cómo se calcula

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del salario mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente:

En el caso de la primera cuota (junio): se toma el mejor sueldo entre enero y junio.

En el caso de la segunda cuota (diciembre): se considera el mejor sueldo entre julio y diciembre.

Hay que tener en cuenta que solamente se incluyen conceptos remunerativos (sueldo básico, horas extras, comisiones, etc.). No se consideran pagos no remunerativos, bonos extraordinarios, asignaciones familiares, ni reintegros.

Con respecto a los trabajadores que no completaron el semestre, el aguinaldo se calcula de forma proporcional, es decir, mejor salario mensual x meses trabajados / 12. Este método garantiza un pago justo según el tiempo efectivo de prestación de servicios.

Quiénes cobran aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado, en blanco).

Jubilados y pensionados (que lo cobrarán a partir del 9 de junio)

Empleados con contrato fijo, temporal o por proyecto.

No les corresponde a: