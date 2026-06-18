Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 11 años

G. es una niña tímida y amorosa que disfruta jugar, escuchar música, bailar zumba, y ha comenzado la práctica de fútbol recientemente y se encuentra muy entusiasmada. A nivel escolar asiste a escuela especial, disfrutando de dicho espacio y participando de actividades propuestas, mayormente las relacionadas al arte y lo creativo.

En relación a su salud, goza de buen estado en general. Cuenta con Certificado de Discapacidad con el objetivo de garantizar mayor acceso a sus derechos. Asiste a tratamiento psicológico y psiquiátrico que la ayudan a elaborar aspectos relacionados a su historia y tiempo en los hogares.