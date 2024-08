Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una joven de 12 años

Tiene una gran disposición y fuerza personal por integrar y elaborar su historia de vida, por lo que cuenta que hoy, su sueño es encontrar una nueva familia. Nos dice: “una familia con quien jugar, pasear, que si estoy triste me abracen o me pregunten que me pasa”. Se encuentra en séptimo grado, presentando un excelente rendimiento académico, habiendo incluso llegado a postular para la bandera.

Le encanta bailar y hasta hace poco practicaba natación. Tiene un hermano menor, también en situación de adoptabilidad, con quien desea sostener el contacto.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected].