Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanos de 8 y 10 años

“L” tiene 10 años, es un niño colaborador, dulce, compañero y muy educado. Al igual que su hermano, tiene buena relación con sus compañeros de hogar y de la escuela, habiendo logrado pasar a 5to grado de escuela especial, y también se está evaluando su pase a escuela de educación común.

Le gusta leer, cocinar, escuchar música, ver dibujitos, tomar mates y comer frutas en sus colaciones. En relación a su salud tiene controles pediátricos y vacunación al día y actualmente realiza tratamiento urológico por enuresis.

Buscamos una familia que pueda acompañar a “B” y a “L” en su crecimiento, con amor y respeto, y les brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlos en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.