Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanos de 8 y 10 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos niños de 8 y 10 años

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “B” y “L” (iniciales de sus nombres).

“B” tiene 8 años, es un niño tímido y tierno que le gusta tomar mate, comer frutas, dibujar, pintar, escuchar música y ver dibujitos, destacando las personas que están a cargo de su cuidado que la mayor parte del tiempo es tranquilo, pero a veces puede ser algo travieso.

Además, destacan que tiene buena relación con sus compañeros de hogar con quienes disfruta realizar paseos en plazas y espacios verdes. Asiste a una escuela de educación especial, pasando a 3er grado. Es importante destacar que a partir de su adaptación positiva al ámbito escolar y capacidad de para adquirir conocimientos, se está considerando su pase a escuela de educación común. En relación a su salud cuenta con controles de salud actualizados y esquema de vacunación al día.

“L” tiene 10 años, es un niño colaborador, dulce, compañero y muy educado. Al igual que su hermano, tiene buena relación con sus compañeros de hogar y de la escuela, habiendo logrado pasar a 5to grado de escuela especial, y también se está evaluando su pase a escuela de educación común.

Le gusta leer, cocinar, escuchar música, ver dibujitos, tomar mates y comer frutas en sus colaciones. En relación a su salud tiene controles pediátricos y vacunación al día y actualmente realiza tratamiento urológico por enuresis.

Buscamos una familia que pueda acompañar a “B” y a “L” en su crecimiento, con amor y respeto, y les brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlos en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.

