En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “B” y “L” (iniciales de sus nombres).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos hermanos de 8 y 10 años
El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos niños de 8 y 10 años
“B” tiene 8 años, es un niño tímido y tierno que le gusta tomar mate, comer frutas, dibujar, pintar, escuchar música y ver dibujitos, destacando las personas que están a cargo de su cuidado que la mayor parte del tiempo es tranquilo, pero a veces puede ser algo travieso.
Además, destacan que tiene buena relación con sus compañeros de hogar con quienes disfruta realizar paseos en plazas y espacios verdes. Asiste a una escuela de educación especial, pasando a 3er grado. Es importante destacar que a partir de su adaptación positiva al ámbito escolar y capacidad de para adquirir conocimientos, se está considerando su pase a escuela de educación común. En relación a su salud cuenta con controles de salud actualizados y esquema de vacunación al día.
“L” tiene 10 años, es un niño colaborador, dulce, compañero y muy educado. Al igual que su hermano, tiene buena relación con sus compañeros de hogar y de la escuela, habiendo logrado pasar a 5to grado de escuela especial, y también se está evaluando su pase a escuela de educación común.
Le gusta leer, cocinar, escuchar música, ver dibujitos, tomar mates y comer frutas en sus colaciones. En relación a su salud tiene controles pediátricos y vacunación al día y actualmente realiza tratamiento urológico por enuresis.
Buscamos una familia que pueda acompañar a “B” y a “L” en su crecimiento, con amor y respeto, y les brinden un ambiente adecuado para su desarrollo.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlos en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.