Adiós a los floreros tradicionales: la tendencia en decoración que los reemplaza en casa

El florero tradicional está comenzando a ser reemplazado por la llegada de una tendencia sustentable y económica. Todos los detalles, en la nota

Por UNO
El florero, en su definición, es definido como un recipiente, a menudo decorativo, hecho de vidrio, cerámica u otros materiales, diseñado para contener flores frescas o secas, adornando así espacios interiores. Sin embargo, y pese a ser tendencia por muchos años, lo cierto es que está comenzando a ser reemplazado.

La tendencia en decoración hace que las personas se inclinen por opciones decorativas, económicas, versátiles y económicas, promoviendo sobre todo la reutilización y el reciclaje.

La tendencia que reemplaza a los floreros tradicionales

El uso de frascos y botellas de vidrio como reemplazo de los floreros tradicionales es una tendencia consolidada para este 2026, impulsada a menudo por todas estas características mencionadas anteriormente.

Convertir botellas de vino, perfumes o frascos de conservas en floreros da una "segunda vida" a objetos que de otro modo serían desechados, y eso es lo que a la gente le gusta al día de hoy.

Existe un fuerte retorno de los envases vintage y diseños retro. Por eso, los floreros actuales comienzan a quedar atrás como tendencia.

Mientras que los floreros tienen cuellos estrechos ideales para flores individuales o tallos largos, los frascos y las botellas permiten una versatilidad de formas, motivo por el cual también son una tendencia.

Para transformar tus frascos y botellas en 2026, se recomienda agruparlos en diferentes tamaños para crear centros de mesa dinámicos o añadir elementos dentro del mismo.

Por último, y como ya se dijo, este elemento tiene un costo relativamente bajo con respecto a los floreros, y además, pueden ser realizados con tus propias manos. ¿Te sumarías a esta tendencia?

El precio de los floreros al día de hoy

El precio de los floreros en Argentina varía muchísimo, desde floreros de vidrio sencillos que pueden costar entre $7.000 y $20.000 pesos, hasta los diseños un poco más elaborados.

Los segundos mencionados pueden costar entre os $40.000, $80.000 o más, con algunos artículos de decoración de alta gama superando los $100.000. En cambio, la transformación de botellas, jarrones y frascos puede ser completamente gratuita en algunos casos.

