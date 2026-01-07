Adiós a los floreros tradicionales: la tendencia en decoración que los reemplaza en casa

Convertir botellas de vino, perfumes o frascos de conservas en floreros da una "segunda vida" a objetos que de otro modo serían desechados, y eso es lo que a la gente le gusta al día de hoy.

Existe un fuerte retorno de los envases vintage y diseños retro. Por eso, los floreros actuales comienzan a quedar atrás como tendencia.

Mientras que los floreros tienen cuellos estrechos ideales para flores individuales o tallos largos, los frascos y las botellas permiten una versatilidad de formas, motivo por el cual también son una tendencia.

botellas, floreros Las botellas son una de las alternativas a los floreros tradicionales.

Para transformar tus frascos y botellas en 2026, se recomienda agruparlos en diferentes tamaños para crear centros de mesa dinámicos o añadir elementos dentro del mismo.

Por último, y como ya se dijo, este elemento tiene un costo relativamente bajo con respecto a los floreros, y además, pueden ser realizados con tus propias manos. ¿Te sumarías a esta tendencia?

El precio de los floreros al día de hoy

El precio de los floreros en Argentina varía muchísimo, desde floreros de vidrio sencillos que pueden costar entre $7.000 y $20.000 pesos, hasta los diseños un poco más elaborados.

Los segundos mencionados pueden costar entre os $40.000, $80.000 o más, con algunos artículos de decoración de alta gama superando los $100.000. En cambio, la transformación de botellas, jarrones y frascos puede ser completamente gratuita en algunos casos.