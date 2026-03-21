Adiós a la mesada de mármol: la tendencia en decoración que la reemplaza y promete ser el boom de 2026

mesada de marmol Las mesadas de mármol tienen los días contados.

Su material base se somete a temperaturas extremas, entre 1.200 y 1.500 grados, y a presiones colosales de hasta 35.000 toneladas. Este proceso busca el punto exacto donde el sólido se vuelve semilíquido para fusionar sus componentes. La clave del éxito reside en su enfriamiento paulatino en hornos de hasta 200 metros, lo que evita tensiones estructurales y garantiza una dureza excepcional.

Además, la relación calidad-precio de la piedra sinterizada es uno de sus mayores atractivos, ofreciendo prestaciones que el mármol o la cerámica tradicional no pueden igualar. Gracias a la impresión digital previa a la cocción, el abanico de diseños, texturas y formatos es casi infinito, permitiendo acabados personalizados que se adaptan a cualquier visión decorativa.

piedra sinterizada mesada La piedra sinterizada llega para reemplazar al mármol.

Por último, otra de sus virtudes reside en su fácil mantenimiento. Este material en tendencia es resistente a las manchas, algo imprescindible en una cocina de uso intensivo. Al ser casi imposible de marcar o manchar, la piedra sinterizada no solo aporta una calidez estética que antes solo lograba la madera, sino que garantiza una higiene y durabilidad que la convierten en la reina indiscutible de las casas actuales, destronando así a las mesadas de mármol.