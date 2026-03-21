Las mesadas de mármol acompañan a las cocinas desde hace décadas. Sin embargo, este año parecen perder el trono en manos de otro material que potenciará la decoración del espacio culinario. Se trata de una tendencia que está en auge y que promete ser el boom en 2026. Descubrí de qué se trata.
Adiós a la mesada de mármol: la tendencia en decoración que la reemplaza y promete ser el boom de 2026
Conocé cuál es la tendencia que llega a tu cocina para potenciar la decoración y ponerle fin a la mesada de mármol o granito
Llegó el fin de la mesada de mármol: conocé la tendencia en decoración que la reemplaza
Atrás quedó el furor por el granito que dominó los años 90 y la exclusividad del mármol blanco puro que, aunque elegante, resultaba inalcanzable para muchos y excesivamente delicado para el ritmo de vida actual. En año, la tendencia se aleja de esas pesadas losas tradicionales para dar paso a materiales que combinan calidez, personalización y una resistencia tecnológica sin precedentes: la piedra sinterizada.
Sabemos que las cocinas modernas requieren dinamismo, elegancia y versatilidad. Esto es algo que el mármol no se lo puede dar, por lo que están emergiendo otros materiales para su reemplazo y al día de la fecha la piedra sinterizada es la mejor alternativa.
Su material base se somete a temperaturas extremas, entre 1.200 y 1.500 grados, y a presiones colosales de hasta 35.000 toneladas. Este proceso busca el punto exacto donde el sólido se vuelve semilíquido para fusionar sus componentes. La clave del éxito reside en su enfriamiento paulatino en hornos de hasta 200 metros, lo que evita tensiones estructurales y garantiza una dureza excepcional.
Además, la relación calidad-precio de la piedra sinterizada es uno de sus mayores atractivos, ofreciendo prestaciones que el mármol o la cerámica tradicional no pueden igualar. Gracias a la impresión digital previa a la cocción, el abanico de diseños, texturas y formatos es casi infinito, permitiendo acabados personalizados que se adaptan a cualquier visión decorativa.
Por último, otra de sus virtudes reside en su fácil mantenimiento. Este material en tendencia es resistente a las manchas, algo imprescindible en una cocina de uso intensivo. Al ser casi imposible de marcar o manchar, la piedra sinterizada no solo aporta una calidez estética que antes solo lograba la madera, sino que garantiza una higiene y durabilidad que la convierten en la reina indiscutible de las casas actuales, destronando así a las mesadas de mármol.