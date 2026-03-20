Adiós durezas y cansancio: cómo tener pies de seda usando vaselina y aceite de bebé

¿Cansado/a de los talones agrietados, de los pies ardidos del cansancio y de la sequedad en la zona? Este truco casero que te enseñaremos hoy tiene grandes beneficios y consiste en masajearse con vaselina y aceite de bebé, durante la noche, después de un largo día.
Una de las preguntas más frecuentes que se hacen muchas personas es: "¿Qué puedo ponerme en los pies secos?". Allí es donde se dice que la vaselina es la mejor opción para cuidar la piel, es decir, para protegerla del cansancio, la resequedad, etc.
Sin embargo, debido a su consistencia espesa, tiende a quedarse en la superficie de la piel, en lugar de penetrar para aumentar su hidratación, por eso debe agregarse aceite de bebé.
Pies suaves y sin grietas con este truco casero: vaselina y aceite de bebé
La piel de la planta de los pies es la más gruesa y resistente del cuerpo y soporta la presión del peso corporal a diario. Por ello, es muy propensa a resecarse, endurecerse y agrietarse.
Así que si estás cansada/o de talones secos y agrietados, con solo 3 ingredientes que seguro tienes en casa puedes hidratar, suavizar y devolverle vida a tus pies.
Para ello necesitarás 1 cucharada de vaselina, 1 cucharadita de aceite de bebé de tu preferencia y 1 cucharadita de maicena. En un pequeño recipiente mezcla la vaselina con el aceite de bebé hasta que se integren.
Después agrega la maicena poco a poco para espesar la mezcla y aplica en los talones limpios y secos con un suave masaje. Colócate unos calcetines de algodón y deja actuar toda la noche. Luego, por la mañana lava tus pies con agua tibia y disfruta la suavidad.
Beneficios de este truco
- La vaselina crea una barrera protectora que retiene la hidratación y repara la piel.
- El aceite de bebé nutre, suaviza y aporta elasticidad a la piel seca.
- La maicena, por otro lado, ayuda a dar textura, evita el exceso de grasa y mantiene los pies frescos.
Un aspecto importante que debes tener en cuenta es que tenés que masajear bien el producto en la parte superior e inferior de los pies, evitando que se quede entre los dedos donde la humedad excesiva puede provocar infecciones por hongos.
Además, tampoco debes usarlo si tienes heridas abiertas, infecciones o piel muy irritada.