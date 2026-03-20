Adiós durezas y cansancio: cómo tener pies de seda usando vaselina y aceite de bebé

vaselina y aceite de bebe La vaselina y el aceite de bebé pueden ayudarnos en multitud de ocasiones.

Pies suaves y sin grietas con este truco casero: vaselina y aceite de bebé

La piel de la planta de los pies es la más gruesa y resistente del cuerpo y soporta la presión del peso corporal a diario. Por ello, es muy propensa a resecarse, endurecerse y agrietarse.

Así que si estás cansada/o de talones secos y agrietados, con solo 3 ingredientes que seguro tienes en casa puedes hidratar, suavizar y devolverle vida a tus pies.

Para ello necesitarás 1 cucharada de vaselina, 1 cucharadita de aceite de bebé de tu preferencia y 1 cucharadita de maicena. En un pequeño recipiente mezcla la vaselina con el aceite de bebé hasta que se integren.

Después agrega la maicena poco a poco para espesar la mezcla y aplica en los talones limpios y secos con un suave masaje. Colócate unos calcetines de algodón y deja actuar toda la noche. Luego, por la mañana lava tus pies con agua tibia y disfruta la suavidad.

ponerse crema en pies Repite este truco 2 o 3 veces por semana y notarás cómo tus pies se vuelven más suaves y saludables.

Beneficios de este truco

La vaselina crea una barrera protectora que retiene la hidratación y repara la piel.

crea una barrera protectora que retiene la hidratación y repara la piel. El aceite de bebé nutre, suaviza y aporta elasticidad a la piel seca.

nutre, suaviza y aporta elasticidad a la piel seca. La maicena, por otro lado, ayuda a dar textura, evita el exceso de grasa y mantiene los pies frescos.

Un aspecto importante que debes tener en cuenta es que tenés que masajear bien el producto en la parte superior e inferior de los pies, evitando que se quede entre los dedos donde la humedad excesiva puede provocar infecciones por hongos.

Además, tampoco debes usarlo si tienes heridas abiertas, infecciones o piel muy irritada.