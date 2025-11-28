Acertijo visual con dificultad: ¿puedes ver el número oculto en esta ilusión óptica?

En esta oportunidad, el acertijo visual es encontrar un número escondido entre espirales negras y grises que crean una ilusión óptica bastante desconcertante. A primera vista, parece solo un diseño sin sentido, pero si uno se detiene a mirar con atención, aparece un número de siete cifras perfectamente camuflado.

Resolver.jpg

Acertijo visual: ¿puedes ver el número oculto en esta ilusión óptica?

Este tipo de acertijo visual puede resultar más complicado de lo que parece. Las formas en espiral desorientan la mirada, creando un fondo visual que engaña al cerebro. Para resolverlo con éxito, es necesario cambiar el enfoque, observar con calma y tener una alta sensibilidad al contraste.