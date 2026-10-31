Acertijo mental: ¿qué pesa más, un kilo de sal gruesa o un kilo de sal fina?

Si tengo sal fina y sal gruesa: ¿qué pesa más en una balanza?

El mejor de los acertijos para pensar: que kilo pesa más

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común. El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual.

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica.

Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista: no todo es lo que parece, pensá en qué tienen en común.

Respuesta del acertijo

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: pesan lo mismo, porque ambos son un kilo.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.