¿Qué significa y por qué se te duerme el pie o sientes un hormigueo?

Más allá de que existen algunas causas normales y frecuentes, siempre que alguna molestia persista en el cuerpo, hay que consultar a un especialista. ¿Qué significa generalmente?

Normalmente, el pie hromiguea cuando nos sentamos con las piernas cruzadas o en una posición incómoda que ejerce una presión sobre el nervio. Esto reduce el flujo de información entre el cerebro y el pie. Este fenómeno se conoce como parestesia transitoria.

Los hábitos posturales son la causa más común de entumecimiento temporal en el pie. No solo aparece cuando cruzamos las piernas al sentarnos, estar arrodillados por largos periodos, sentarse sobre los pies o usar calzado demasiado ajustado; también puede despertar este hormigueo.

Una malposición o postura puede ocasionar un hromigueo.

También puede pasar si durante la noche dormimos en una posición incómoda que presionó el pie o la pierna. Despertamos con este adormecimiento leve.

Los nervios están formados por múltiples fibras gruesas y delgadas. La presión cierra los vasitos que lo alimentan, el oxígeno no pasa y las fibras se detienen; por ende, las señales dejan de pasar.

Las fibras más gruesas del tacto que mueven el pie y envían señales al cerebro se "apagan" y el pie se siente adormecido.

Al retirarse la presión o descontrolar la pierna, vuelve la sangre, la circulación se reactiva y las fibras, aún alteradas, disparan señales solas, en ráfagas. El cerebro recibe esto como un humor que al rato se calma.

¿Por qué otras razones el pie se puede adormecer?

De acuerdo con sitios médicos especializados, otra causa de hormigueo en el pie, sobre todo si es persistente y no temporal, puede ser una lesión en un nervio, presión sobre nervios de una hernia discal o sobre nervios de tejido cicatricial.

Ante cualquier duda, siempre hay que hacer una consulta médica.

Otras afecciones o causas deben ser evaluadas y diagnosticadas únicamente y exclusivamente por médicos especialistas.