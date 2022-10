lucía masman uncuyo.jpg Lucía Masman bajó del Cerro Arco en una camioneta conducida por una joven de 19 años, que volcó a la altura del barrio Corredor del Oeste, en El Challao.

"Las dos estudiamos para contador público y cursábamos varias materias juntas. También con varios compañeros compartíamos la actividad funcional en la práctica de actividad física saludable, que deben realizar todos los estudiantes de la UNCuyo", afirmó.

"Varios días antes había advertencias y alertas por las tormentas, y estando en el cerro era más probable que cayera lluvia o granizo. Debieron suspender la actividad antes", reflexionó Yoselín a Radio Nihuil.

El dramático relato de la estudiante de la UNCuyo

El lunes, 95 estudiantes de la UNCuyo tenían como práctica saludable una caminata por la Quebrada del Durazno hasta la Piedra Isidris. "No sé cuánto tiempo pasó desde que comenzamos a caminar y los chicos dijeron que había empezado a llover, seguimos un poco más, hasta que nos juntaron a todos y nos preguntaron si seguíamos o nos volvíamos, y todos decidimos irnos", relató Yoselín.

Detalló que cuando llegaron al estacionamiento del Cerro Arco "empezó a llover, se escuchó la tormenta, había truenos, todos nos desesperamos. Éramos muchos estudiantes y eran todos vehículos particulares. Todos asustados nos subimos a las camionetas y vehículos que podíamos. En ese momento no pensamos que no se podía subir a la caja de la camioneta, solo queríamos irnos desesperadamente".

El Challao camioneta volcó.jpg La camioneta Chevrolet S10 volcó en El Challao el lunes, cuando iban 16 estudiantes de la UNCuyo.

En la caja de la camioneta en la que se subió Yoselín eran todas chicas que entraron justo, y que lo mismo pasó en la otra camioneta, en la que fue Lucía Masman. "El granizo comenzó cuando ya estábamos en la camioneta, yo me comí muchas piedras del granizo y hasta me saqué los lentes y los guardé para que no se me rompieran, pero no podía ver bien", recordó.

"Solo pude ver que zigzagueó la camioneta, miré para otro lado, y cuando volví a mirar ya estaba volcada. Fue todo en cuestión de segundos. Cuando vi que estaban mis compañeros tirados por todos lados nos bajamos para socorrerlos. Seguía la lluvia, la piedra y estábamos solos", indicó la joven estudiante de Ciencias Económicas.

María Eugenia Di Silvestro 1.jpg María Eugenia Di Silvestro (32) sigue internada en terapia intensiva con pronóstico reservado en el Hospital Central.

"Me dio miedo porque por la cantidad de lluvia pensé que no íbamos a poder frenar. Cuando frenamos fuimos a socorrer a nuestros amigos y estaban todos mal. Como no tenía los lentes no podía ver bien como para reconocerlos. Me fui a la chica que estaba más atrás de todo que nadie iba a ayudarla. Cuando me acerqué bien me di cuenta que era Lucía, la quise agarrar, la quise levantar y no me respondía. Hice lo que se me ocurrió en el momento, estaba shockeada, todo el cuerpo me temblaba, quería socorrerla y no podía", se lamentó.

Yoselín insistió en que estaba todo mojado, ellas también y con mucho frío, ya que además de la lluvia y el granizo se había levantado mucho viento. "No se entendía nada", remarcó.

Más testimonios

Otra alumna de la UNCuyo relató que muchos fueron hasta El Challao en colectivo, y luego de bajarse en la parada que está a la altura del mirador, comenzaron a caminar hacia la base del Cerro Arco.

"Pasó una chica en camioneta y fue recogiendo gente para acercarnos al lugar. Iba preguntando a todos si queríamos subirnos a la camioneta. Nosotras éramos 4 junto con Lucía. Le dijimos que sí porque faltaba bastante para llegar. En ese momento éramos como 12 personas en la camioneta", sostuvo la joven.

Señaló que la chica de la camioneta volvió hacia el camino para buscar a más gente, y subió a otro grupo de estudiantes ya que quedaba bastante para caminar.

Mientras esperaban que llegaran todos y los profesores que guiaban la actividad "el cielo se puso oscuro, había relámpagos, truenos. Nos fijamos en el pronóstico y vimos que salía una tormenta eléctrica y algunos chicos le pusieron acolchados a los autos por la tormenta".

accidente challao.jpg La conductora de la camioneta perdió el control y volcó justo frente al barrio Corredor del Oeste, en el Challao.

"Empezamos a caminar, empezó a chispear despacito y después se puso más intenso. Paramos en un punto donde los profes nos preguntaron si seguíamos y les dijimos que nos íbamos. Nos sacamos un par de fotos con los profes y decidimos irnos", explicó la joven.

Para la vuelta, habían pensado regresar con la misma chica que los acercó en la camioneta. "Cuando llegamos al estacionamiento llovía un montón y un compañero nos dijo que nos fuéramos en su auto. Éramos siete en un Fiat Uno, y cuando empezamos a andar veíamos mucha gente que no tenía en qué irse. Vimos a un chico en bicicleta y era re feo porque no sabíamos qué iba a pasar con la tormenta", sostuvo.

La joven y el grupo que estaba con ella llegaron hasta la Facultad de Ciencias Económicas donde se iban a tomar el colectivo para regresar a sus casas, y vieron pasar Bomberos y Policías. Más tarde se enteraron del accidente que había ocurrido en la zona de El Challao.

