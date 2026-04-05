Abigeato: decomisaron en Tupungato 260 kilos de pescado en mal estado

Operativo de madrugada

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada, a la altura de la Ruta Nacional 40, frente al puesto de control de Gendarmería Nacional, donde los efectivos constataron que un vehículo transportaba sábalos sin las condiciones sanitarias exigidas.

Durante la inspección, se verificó que la carga no contaba con cadena de frío, el rodado no estaba habilitado para el transporte de sustancias alimenticias y el conductor carecía del carnet de manipulación de alimentos.

Ante esta situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal de Tunuyán-San Carlos, que dispuso la aprehensión del conductor, el secuestro del vehículo y la actuación de personal de Bromatología de la Municipalidad de Tupungato.

En el lugar, los inspectores decomisaron y destruyeron la mercadería, conforme con la normativa, debido al riesgo que representaba para la salud pública.

abigeato- operativos Se intensifica la lucha contra el abigeato en Mendoza. Foto: Ministerio de Seguridad/ Gentileza

El robo de ganado y la faena clandestina existen en la provincia desde hace décadas. Sin embargo, recién en mayo de 2025 se implementó el Plan Estratégico contra el Abigeato.

De mayo a diciembre del año pasado la Policía Rural, con la Dirección de Ganadería, y los departamentos de bromatología de los municipios, realizaron más de 15 allanamientos sobre todo en Las Heras, Maipú, zona Este y el Valle de Uco, en los que lograron recuperar 6.092 animales, fueron decomisadas 15 toneladas de carne y detenidas 13 personas.