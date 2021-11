A los comedores se les hace cada vez más difícil darle leche a los chicos

Entonces, para que un niño o niña adquiriera la costumbre de tomarse un vaso de leche todos los días, bastaría con insistir. Eso en un mundo ideal, sin diferencias económicas, y donde todas las personas tienen derecho a acceder a los alimentos básicos, sobre todo en la primera infancia, etapa primordial del crecimiento. En la difícil realidad económica y social actual, esto no sucede. No basta con "insistir" en la repetición, porque muchas familias no hay dinero para que los niños tomen un vaso de leche todos los días, que es apenas un tercio de las 3 raciones de lácteos recomendadas.