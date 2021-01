A los 90 años, la Reina de la Vendimia del ´46 promociona a Las Heras

El túnel del tiempo

Josefina contó que la experiencia de filmar la llevó por el "túnel del tiempo".

Volví a mi niñez, porque mi papá tenía la finca en la calle "La Mascota", se llama Tamarindos, y pasábamos por el busto de Jorge Newbery, después por el Campo Histórico y volvíamos por una calle de tierra con fincas y chacras. En esa época, dueños, contratistas, prácticamente todos eran italianos o españoles y mi casa estaban siempre llena de italianos con sus hijos chicos, con quienes nos metíamos al zanjón para agarrar gusarapos. Yo he sido muy feliz en Las Heras, he tenido una infancia maravillosa

La Reina vendimial, que nació en 1931, también recordó los tiempos de juventud y su camino para llegar a ser reina de Las Heras.

El reinado

Josefina-Dipietro_Aniversario-Las-Heras-4-1536x1024 4.jpg

Josefina contó que en la villa cabecera del departamento estaba la Sociedad Italiana y sus padres -que eran italianos- integraron esa institución desde que llegaron a Las Heras, en 1930.

Antes ninguna institución hablaba con las chicas, siempre se dirigían a los padres. Allí elegían una reina de la Vendimia para presentar al departamento, así que salí electa. El palco estaba en el costado de la plaza, frente a la Municipalidad, allí tuvimos muchas reuniones con las esposas de los bodegueros, que en esa época hacían la función actual de las coordinadoras de las reinas, y el baile de las reinas fue en la galería de la Municipalidad. Recuerdo que la mayoría de la Aeronáutica estaba en Las Heras, entonces en la fiesta central cuando estaba en escenario mayor, me daba cuenta que iba ganando porque cuando cantaban mis votos, largaban las gorras blancas al aire

Lasherina de alma

Josefina-Dipietro_Aniversario-Las-Heras-5-1536x1024.jpg

Josefina asegura haber estado siempre en contacto y colaborando con Las Heras.

Siempre he colaborado con Las Heras, iba cuando las capacitaban a las candidatas, les he hablado de mi experiencia y de cuando formé la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia. A mí el trabajo para Vendimia y la Corenave me daban mucha alegría

Actualmente y pronta a cumplir 90 años, la recordada reina de 1946, se anima a las luces de los set de filmación, y a ser parte de la campaña que apunta a resaltar la trayectoria de personajes destacados del departamento.