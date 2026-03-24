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Operativo en Las Heras

Cayeron dos hombres in fraganti por el robo de cables en un parador del Metrotranvía

Uno de los delincuentes estaba oculto dentro de una fosa por donde pasa el cableado eléctrico, mientras que su cómplice lo esperaba afuera con el botín

Natalia Sosa Abagianos
Editado por Natalia Sosa Abagianos
Los dos detenidos por el robo de cables en Las Heras.

Los dos detenidos por el robo de cables en Las Heras.

En un operativo cerrojo desplegado en las últimas horas en Las Heras, la Policía de Mendoza logró la detención de dos sujetos por el robo de cables del sistema de iluminación del Metrotranvía. El procedimiento, que tuvo lugar en el parador Burgos, forma parte del accionar policial destinado a frenar el vandalismo en el servicio público.

El hecho se desencadenó cuando operadores del centro de monitoreo alertaron a los efectivos sobre la presencia de dos sospechosos en el interior de la estación.

Al arribar al lugar, los uniformados hallaron a uno de los delincuentes que estaba oculto dentro de una fosa por donde pasa el cableado, mientras que su cómplice lo esperaba afuera con un botín de 25 metros de cable ya cortado.

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Parte del material secuestrado en el parador Burgos del Metrotranv&iacute;a donde dos delincuentes fueron atrapados llev&aacute;ndose el material.

Parte del material secuestrado en el parador Burgos del Metrotranvía donde dos delincuentes fueron atrapados llevándose el material.

La detención en Las Heras

Además del cable recuperado, la Policía secuestró diversas herramientas de corte que los malvivientes utilizaban para vandalizar las instalaciones.

Ambos fueron aprehendidos de inmediato y trasladados a la comisaría bajo jurisdicción de la Oficina Fiscal de Las Heras, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Este tipo de delitos ha crecido significativamente en el último año, afectando no solo la iluminación de los paradores sino también la frecuencia y seguridad del Metrotranvía. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que se han intensificado los patrullajes preventivos sobre las vías para detectar estos movimientos en tiempo real.

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