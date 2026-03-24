En un operativo cerrojo desplegado en las últimas horas en Las Heras, la Policía de Mendoza logró la detención de dos sujetos por el robo de cables del sistema de iluminación del Metrotranvía. El procedimiento, que tuvo lugar en el parador Burgos, forma parte del accionar policial destinado a frenar el vandalismo en el servicio público.
Cayeron dos hombres in fraganti por el robo de cables en un parador del Metrotranvía
Uno de los delincuentes estaba oculto dentro de una fosa por donde pasa el cableado eléctrico, mientras que su cómplice lo esperaba afuera con el botín
El hecho se desencadenó cuando operadores del centro de monitoreo alertaron a los efectivos sobre la presencia de dos sospechosos en el interior de la estación.
Al arribar al lugar, los uniformados hallaron a uno de los delincuentes que estaba oculto dentro de una fosa por donde pasa el cableado, mientras que su cómplice lo esperaba afuera con un botín de 25 metros de cable ya cortado.
La detención en Las Heras
Además del cable recuperado, la Policía secuestró diversas herramientas de corte que los malvivientes utilizaban para vandalizar las instalaciones.
Ambos fueron aprehendidos de inmediato y trasladados a la comisaría bajo jurisdicción de la Oficina Fiscal de Las Heras, donde quedaron a disposición de la Justicia.
Este tipo de delitos ha crecido significativamente en el último año, afectando no solo la iluminación de los paradores sino también la frecuencia y seguridad del Metrotranvía. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que se han intensificado los patrullajes preventivos sobre las vías para detectar estos movimientos en tiempo real.