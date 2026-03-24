Cayeron dos hombres in fraganti por el robo de cables en un parador del Metrotranvía

robo de cables Parte del material secuestrado en el parador Burgos del Metrotranvía donde dos delincuentes fueron atrapados llevándose el material. Foto: gentileza Ministerio de Seguridad

La detención en Las Heras

Además del cable recuperado, la Policía secuestró diversas herramientas de corte que los malvivientes utilizaban para vandalizar las instalaciones.

Ambos fueron aprehendidos de inmediato y trasladados a la comisaría bajo jurisdicción de la Oficina Fiscal de Las Heras, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Este tipo de delitos ha crecido significativamente en el último año, afectando no solo la iluminación de los paradores sino también la frecuencia y seguridad del Metrotranvía. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que se han intensificado los patrullajes preventivos sobre las vías para detectar estos movimientos en tiempo real.