A 70 kilómetros bajo el mar Argentina hace historia con el gasífero más austral del mundo

No se trata solo de infraestructura, es una intervención técnica en uno de los entornos más exigentes del mundo, allí donde la producción de energía implica también desafiar las condiciones naturales más severas.
A más de 36 kilómetros bajo el mar Argentina hace historia con el gasífero más austral del mundo
El proyecto al que responde este avance es el denominado Proyecto Fénix, un desarrollo gasífero offshore ubicado en la Cuenca Marina Austral, a unos 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego. Se lo considera la infraestructura de este tipo más austral del mundo, tanto por su localización como por las condiciones en las que opera. Su objetivo central es incrementar la producción de gas natural en Argentina a partir de recursos ubicados en el lecho marino, ampliando así la oferta energética nacional.
La iniciativa contempla la construcción e instalación de una plataforma de producción conectada a tres pozos de gas natural, perforados a unos 70 metros de profundidad bajo el mar. Este sistema se integra mediante un gasoducto bajo el mar, de aproximadamente 36 kilómetros, a la plataforma Vega Pléyade, desde donde el recurso es procesado en plantas en tierra y luego distribuido a través del sistema nacional de transporte.
La importancia de esta infraestructura Argentina
En su punto máximo, el proyecto puede aportar hasta 10 millones de metros cúbicos de gas por día, lo que representa cerca del 8% del total producido en Argentina. A esto se suma la complejidad operativa de trabajar en un entorno marítimo austral, con bajas temperaturas, fuertes vientos y condiciones climáticas extremas, lo que convierte a la plataforma en un hito técnico dentro de la ingeniería energética offshore.
Su importancia radica en varios niveles. Por un lado, refuerza el abastecimiento interno de gas, contribuyendo a reducir la dependencia de importaciones energéticas. Por otro, consolida el desarrollo de la industria offshore en el país, especialmente en una región donde esta actividad tiene décadas de trayectoria. Además, posiciona a Argentina en un mapa energético que no solo se mide en volúmenes de producción, sino también en capacidad tecnológica y adaptación a territorios extremos.