A 70 kilómetros bajo el mar Argentina hace historia con el gasífero más austral del mundo

La iniciativa contempla la construcción e instalación de una plataforma de producción conectada a tres pozos de gas natural, perforados a unos 70 metros de profundidad bajo el mar. Este sistema se integra mediante un gasoducto bajo el mar, de aproximadamente 36 kilómetros, a la plataforma Vega Pléyade, desde donde el recurso es procesado en plantas en tierra y luego distribuido a través del sistema nacional de transporte.

Proyecto Fénix el desarrollo gasífero offshore más austral del mundo (1)

La importancia de esta infraestructura Argentina

En su punto máximo, el proyecto puede aportar hasta 10 millones de metros cúbicos de gas por día, lo que representa cerca del 8% del total producido en Argentina. A esto se suma la complejidad operativa de trabajar en un entorno marítimo austral, con bajas temperaturas, fuertes vientos y condiciones climáticas extremas, lo que convierte a la plataforma en un hito técnico dentro de la ingeniería energética offshore.

Su importancia radica en varios niveles. Por un lado, refuerza el abastecimiento interno de gas, contribuyendo a reducir la dependencia de importaciones energéticas. Por otro, consolida el desarrollo de la industria offshore en el país, especialmente en una región donde esta actividad tiene décadas de trayectoria. Además, posiciona a Argentina en un mapa energético que no solo se mide en volúmenes de producción, sino también en capacidad tecnológica y adaptación a territorios extremos.