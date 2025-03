A 25 años del salto de Charly García a la pileta del hotel Aconcagua, cómo lo vivió el único que lo filmó

Charly García.jpg Charly García en pleno vuelo con destino a la piscina del segundo piso del hotel Aconcagua desde el noveno.

Entre los periodistas estaban el camarógrafo Daniel Raquela y Marcos Álvarez, ambos de Canal Siete, quienes luego de grabar la entrevista con Flamarique, se acercaron a un grupo de fans que aguardaban ansiosamente ver a Charly.

"Sacamos algunas entrevistas a los fans. Después teníamos que enviar el material al canal en remís, porque en ese entonces no había celulares y el acceso a internet era muy limitado. Para transmitir, teníamos que llevar el camión de Canal Siete. Grabamos las notas y lo de Flamarique, y yo me fui caminando hacia donde me esperaba el transporte para entregar el material", relató Raquela en una entrevista este lunes con el noticiero de la mañana.

Daniel Raquela.jpg Daniel Raquela, entonces camarógrafo de Canal Siete, fue el único en grabar la caída a la pileta de Charly García en Mendoza.

"Al volver al hotel, los fans que estaban en la entrada comenzaron a gritar y mirar hacia arriba. Noté algo en el noveno piso, donde había una terraza. Mientras cambiaba la cinta en mi cámara, tuve el reflejo de grabar. Me coloqué la cámara en el hombro, ajusté el encuadre y tuve la suerte de captar la caída, que duró menos de dos segundos", continuó Raquela, el único camarógrafo que registró el dramático momento de la caída de Charly García en Mendoza.

Y continuó: "Hubo un minuto de silencio, era una imagen tremenda. Después salimos corriendo al lobby, subimos por la escalera y llegamos al segundo piso. Ahí vimos a Charly que estaba como si nada, haciendo la planchita hasta le pidió una bebida a un mozo que andaba por ahí".

El día que Charly Garcia voló en Mendoza

Algunos temieron lo peor cuando vieron que Charly García volaba desde el noveno piso hacia la pileta. En la piscina no había nadie y los que habían logrado ver al astro del rock sólo vieron cuando se asomó por la ventana y su cuerpo de metro noventa y cuatro centímetros en caída libre, pero un muro tapaba la visión de la piscina.

Se dice que primero arrojó un muñeco tentetieso al agua, luego un tótem de la cabeza de un gato, parte de la decoración de la habitación. Calculó, se especula, y se tiró. "Charly se mató", pensaban quienes vieron la caída.

Charly Garcia.jpg "Charly se mató", resonó inmediatamente después de la caída del astro del rock a la pileta del hotel Aconcagua.

Los periodistas que estaban cubriendo la Vendimia en el lobby del hotel Aconcagua corrieron hacia el segundo piso, y allí lo vieron como si nada. “Esta fue la primera cosa deportiva que realmente disfruté en mi vida”, alcanzó a decir a los cronistas que se hicieron presente y, continuó en tono de broma: “Lo hice muchas veces. Me gusta tirarme. Siento vacío y después el agua mojada”.

"Me tiré por vos" y "Noveno B", las canciones que hizo Charly sobre su caída

En octubre de 2000, Sui Generis, Charly y Nito Mestre entre los músicos más importantes de la banda, lanzaron el disco Sinfonía para adolescentes, que incluía dos canciones que relataron cómo vivió el músico su caída de 18 metros en Mendoza: "Me tiré por vos" y "Noveno B".

“Me tiré por vos. Estaba muy aburrido en la Mendoza fatal. Dije: ‘¿Qué me falta ahora? Sólo aprender a volar’”, comienza la primera de las dos canciones. En la segunda, Charly dice: “Me voy a tirar del noveno piso, me voy a tirar al mar. Me voy a tirar sin pedir permiso, me voy a tirar igual”.