"El Siete siempre aventó a la programación local, es uno de los mayores galardones que tiene. Cuando se abrió esto fue impresionante", cuenta Romanello haciendo referencia al primer canal de Cuyo que tuvo sus comienzos en el Edificio Gómez.

Cumpleaños Canal 7 5.jpeg

"El noticiero fue realmente muy importante por la inmediatez de la noticia y la urgencia que eso conlleva, pero "Conociendo" fue muy importante e incluso lo hice hasta hace 2 años", habló sobre sus diversos programas en El Siete. "No sé si este año haremos algo relacionado con la vuelta del turismo en Italia. Es muy probable que hagamos algo. Hay todo un plan para hacer que vuelva el turismo en Italia", adelantó en Hola Mendoza.

"La primera mujer con la que conduje fue Marta Susana Gómez", contó Romanello que fue sorprendido con un emotivo video que envió su ex compañera.

"Cómo olvidarme que di mis primeros pasando de la mano tuya, cómo me ayudaste y cómo nos divertimos. Era un grupo tan lindo, todo era de forma casera. Era todo novedoso. Cuando terminábamos la transmisión disfrutábamos de una pequeña cena. Tengo hermosos recuerdos de vos, te deseo lo mejor del mundo. Me llevaste de la mano, me diste todo lo que necesitaba. Te quiero entrañablemente. Muchas gracias a todos mis compañeros y gracias a El Siete", contó la figura mundial que brilló en las pantallas de Miami.

Cumpleaños Canal 7 7.jpeg

"La última vez que estuve con ella en Miami, fuimos a comer y todos la saludaban, le pedían fotos", recordó tras saludar emocionado a Marta Susana con quien compartieron años conduciendo a la par.

Marcelo Romanello fue gerente de Noticias del El Siete y una de las figuras más destacadas de la pantalla local. "Recuerdo mucho a Jorge Martínez (ex director de Canal7), el padre de todo esto. Yo entraba a las 7 de la mañana y Martínez nos corregía, pero era un enorme trabajo en equipo. También recuerdo las reuniones para ver cómo originar la agenda del día, antes se trabajaba de otra manera", recordó sobre Martínez, quien fue puesto como director en 1983 tras la adquisición del canal por parte del sanjuanino Jorge Estornell. Luego, a finales de los '90 el canal fue adquirido por el empresario Daniel Vila, a través del Grupo UNO, hoy denominado Grupo América.